Hrvatica zbog putovnice nije mogla iz Berlina u BiH. Konzulat: Očito je neobaviještena

Katarina Ilić je Hrvatica iz njemačkog Siegena. Rođena je u Mostaru i ima hrvatsko državljanstvo. Nedavno je doživjela neugodnost kad je iz Kölna preko Berlina htjela zrakoplovom otputovati u Sarajevo. Ona nije stigla iz Berlina do Sarajeva jer joj je "zabranjen" ulazak u BiH, piše Fenix

Njezina putovnica koja ističe 02. studenog 2019. godine nije valjana za BiH, a ona ne može putovnicu produžiti sve dok joj ne istekne putovanica.

- Kupila sam kartu za let Köln-Berlin-Sarajevo. Od mog doma do zračne luke mi treba 130 km. Po dolasku u Zračnu luku Köln Bonn sam se prijavila. Djelatnica mi je rekla da prilikom presjedanja s jednog zrakoplova u drugi ne trebam uzimati prtljagu jer se prtljaga odmah prebacuje na drugi let, odnosno na moj let za Sarajevo. Uredno, bez ikakvih problema sam krenula iz Bonna za Berlin. U Berlinu prolazim kroz policijsku kontrolu. Policajac gleda moju putovnicu, pita letim li za Sarajevo, uredno odgovaram da i čovjek mi uredno zaželi ugodan let. I dobaci na kraju da mi putovnica vrijedi još 90 dana. Ja mu odgovaram da znam da ću po povratku za 14 dana ići u hrvatski generalni konzulat u Düsseldorf i predati zahtjev za novu."

Upropašten godišnji odmor

Katarina Ilić je navela kako joj gospođa na letu za Sarajevo rekla kako joj je putovnica nevažeća za BiH i kako ne može na let za Sarajevo.

- Vidno potresena i uplakana stojim u Berlinu u zračnoj luci i ne znam što činiti. Gospođa još razgovara sa svojim šefom, govori da nemam važeći dokument i prekida razgovor. Zadnje što je rekla, bilo je da ne smijem letjeti i da će mi kufer biti vraćen, a let u 12.40 kreće za Sarajevo bez mene", navela je Ilić koja je tada otkazala sve dogovore koje je imala u BiH.

Ilić navodi kako joj je hrvatski konzulat rekao kako joj ne mogu pomoći jer nema važeći dokument.

- Odmor mi je upropašten, a nikoga za to nije briga. Nitko mi neće nadoknaditi troškove, niti izgubljeno vrijeme, ispričala je Katarina Ilić.

- Ovdje je očito riječ o neobaviještenosti hrvatske državljanke koja je morala znati da građani Europske unije prilikom putovanja u druge zemlje moraju imati važeću putovnicu koja u trenutku putovanja ne ističe tri mjeseca kasnije. Osim toga, kao hrvatska državljanka gospođa Katarina Ilić je mogla u BiH putovati i sa važećom osobnom iskaznicom tako da joj putovnica nije ni trebala, rekli su za Fenix u hrvatskom konzulatu.