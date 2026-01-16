Otac dječaku (11) oduzeo igraču konzolu, on ga upucao revolverom i ubio ga

Jedanaestogodišnji dječak iz okruga Perry u Pennsylvaniji navodno je prošlog utorka pucao i usmrtio svog 42-godišnjeg oca Douglasa Dietza nakon što mu je ovaj oduzeo Nintendo Switch igraću konzolu. Prema sudskim spisima u koje je uvid imao portal PEOPLE, dječak je optužen za kazneno djelo ubojstva te mu je određeno zadržavanje u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, a pripremno ročište zakazano je za 22. siječnja. Lokalni medij WGAL prenosi kako su vlasti potvrdile da su roditelji dječaka posvojili 2018. godine.

Douglasova supruga Jillian Dietz ispričala je policiji kako ju je probudio glasan zvuk pucnja, nakon čega je osjetila miris paljevine. Prema sudskim dokumentima, pokušala je probuditi supruga gurkanjem, no tada je začula zvuk kapanja i shvatila da on obilno krvari. Nedugo zatim, u spavaću sobu navodno je ušao njihov sin i povikao: "Tata je mrtav". Vlasti koje su stigle na mjesto događaja također su zabilježile da su čule dječaka kako govori majci: "Ja sam ubio tatu".

Tijekom ispitivanja, jedanaestogodišnjak je istražiteljima ispričao kako je proveo ugodan dan s roditeljima, a policija je zabilježila da mu je tog dana bio i rođendan. Nezadovoljstvo je, prema dokumentima, eskaliralo navečer. "Kada mu je otac rekao da treba ići u krevet, naljutio se na njega", navodi se u spisima. Dječak je policiji priznao: "Upucao sam nekoga". Potvrdio je da je imao na umu osobu u koju će pucati te je identificirao svog oca kao metu.

Dječak je detaljno opisao kako je pronašao ključ očevog sefa te ga otključao, vjerujući da se unutra nalazi njegova konzola Nintendo Switch. Umjesto toga, pronašao je očev revolver. Priznao je da je "izvadio pištolj iz sefa, napunio ga mecima i prišao očevoj strani kreveta". Prema izjavi, potom je "povukao okidač i ispalio hitac u oca". Na pitanje je li namjeravao smrtno raniti oca, dječak je odgovorio kako je bio "ljut i nije razmišljao o tome", potvrdili su istražitelji.

U kasnijem razgovoru s vlastima, majka Jillian je otkrila da joj je sin rekao: "Ubio sam svog tatu. Mrzim se", prenosi KOMO News. Dokumenti do kojih je došao isti medij navode da je dječak tijekom ispitivanja imao "veliku kontuziju" iznad lijevog oka i malu razderotinu blizu sredine donje usne. Državna policija Pennsylvanije i dječakov odvjetnik za sada nisu dali komentar na upite medija.