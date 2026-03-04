Američki vojni dron presjekao put slovenskom evakuacijskom avionu s Bliskog istoka

Zrakoplov, koji je trebao prevesti prvu skupinu slovenskih državljana zaglavljenih na Bliskom istoku iz Omana u domovinu, uspješno je jutros poletio s aerodroma u Muscatu, prema podacima o letu dostupnim na online trackeru Flight Radar. Vladin ured za komunikacije također je potvrdio medijskoj agenciji da je prva skupina slovenskih državljana iz Muscata odletjela kući. "Evakuacija preostalih građana odvija se prema planu i uzimajući u obzir stalno promjenjivu sigurnosnu situaciju u regiji", objavio je Vladin ured za komunikacije (Ukom). Naglasili su da je sigurnost slovenskih građana na prvom mjestu. "Vlada i sve nadležne službe rade kako bi se slovenski državljani što prije sigurno vratili kući", dodali su.

Slovenski državljani koji su autobusom dovezeni iz Dubaija u Oman, odakle su se trebali vratiti u Sloveniju, u utorak su u zračnoj luci u Muscatu čekali let za kući. Putovanje je bilo dugo i naporno, puno neizvjesnosti. Među putnicima bile su bebe, od kojih je jedna imala samo 10 mjeseci i navodno je teško bolesna te je u zračnoj luci imala temperaturu od 40 stupnjeva. Međutim, avion kojim su se trebali vratiti još nije imao dozvolu za slijetanje u Muscat u utorak navečer. Dobio je dozvolu tek u ranim jutarnjim satima. Navodno se radilo o jordanskom avionu koji može primiti nešto više od 140 putnika. Zrakoplov, kojim upravlja jordanska tvrtka Jordan Aviation, koja nudi i charter letove, doletio je u Oman iz Ammana, piše portal Slovenske Novice.

Nije poznato kada se očekuje dolazak zrakoplova u Sloveniju. Viktor Mlakar, voditelj konzularnog sektora u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, objasnio je da će let trajati 6 ili 7 sati, s planiranim međuslijetanjem. Na web stranici ljubljanske zračne luke prvotno je naveden dolazak leta iz Omana, koji je trebao putovati preko egipatskog ljetovališta Sharm el-Sheikh, u 6:55 sati, no najnovije informacije ukazuju na to da će zrakoplov imati međuslijetanje u Aqabi. Nešto prije 14 sati skrenuo je prema jugu neposredno prije izraelske granice, što ukazuje da doista leti prema spomenutom jordanskom gradu.

Otprilike u 12:40 sati radarski put slovenskog aviona presjekao je američki vojni dron Northrop Grumman MQ-4C Triton u vlasništvu američke vojske. Budući da ovi dronovi lete u civilnom zračnom prostoru, moraju odašiljati signale, zbog čega su vidljivi i na radarima zrakoplova. Vjeruje se da je došao iz američke vojne baze Sigonella u Italiji. Northrop Grumman MQ-4C Triton je bespilotna letjelica (UAV) za velike visine i dugotrajnost (HALE) dizajnirana za američku mornaricu za kontinuirano pomorsko obavještajno djelovanje, nadzor, izviđanje (ISR) i ciljanje. Temelji se na RQ-4 Global Hawku. MQ-4C može ostati u zraku više od 30 sati na visini od 17 000 metara pri brzinama do 610 km/h.

Za danas je planiran jedan povratni let, a u pripremi je i druga grupa za večernji let. Najmanje tisuću Slovenaca je trenutno zarobljeno u regiji, a Slovenija će poslati onoliko aviona koliko bude potrebno. Mišo Mrvaljević, tajnik Udruge putničkih agencija, pozvao je ljude da ne paničare jer nitko nije u ozbiljnoj opasnosti, iako je situacija neugodna.