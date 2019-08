'Osuđena sam po hitnom postupku pred svoju mirovinu, a pacijenta nisam ni vidjela!'

Liječnik bi trebao davati pismeno upozorenje svom pacijentu

– Smatram da je nezgodno da se liječnici kažnjavaju na takav način, pogotovo novčano, jer je takva kazna potpuno kontraproduktivna, ali s druge strane, i liječnici moraju shvatiti da i oni imaju veliku ulogu u svemu tome – kaže Marko Ševrović, profesor s Fakulteta prometnih znanosti, koji smatra da bismo, kad je u pitanju rješavanje tog problema, trebali koristiti engleski model. Naime, u Velikoj Britaniji liječnici su svojim pacijentima za koje smatraju da nisu sposobni upravljati vozilima dužni izdati pismeno upozorenje na kojem piše da ne smiju voziti. Pacijent to upozorenje potpiše, jedan primjerak dobije on, drugi liječnik koji taj dokument spremi u svoju ordinaciju i u slučaju da dođe do prometne nesreće liječnik se na taj način ogradio i odgovornost prebacio na vozača.

– Ako osoba upravlja automobilom nakon što je potpisala tu potvrdu kod liječnika i počini neki prekršaj ili dođe do nesreće, to će se toj osobi uzeti kao otežavajuća okolnost u sudskom procesu, jednako kao što se kao otežavajuća okolnost uzima primjerice recidivizam. Također, upravljanje pod tom liječničkom zabranom može i mijenjati kvalifikaciju, odnosno radi li se o prekršaju ili kaznenom djelu – pojašnjava Ševrović, koji napominje kako se na taj način ujedno čuva i liječnička tajna koju liječnici imaju prema svojim pacijentima. Kada je u pitanju naš zakon, mišljenja je da bi ga trebalo mijenjati, odnosno definirati puno detaljnije.

– To govorim kao stručnjak prometne struke, ne želim se miješati liječnicima u njihov posao, ali i oni moraju shvatiti da je i na njima dio odgovornosti te bi se među njima trebao napraviti konsenzus o tome u kojim se stanjima ne smije voziti, popisati ta stanja i onda ih staviti u neki podzakonski akt ili nešto slično – zaključuje profesor Ševrović. (Elvis Sprečić)