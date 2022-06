Ostao u šoku kada je otkrio zbog koga je supruga napustila njega i petero djece

Otac petero djece, Britanac Wayne Gardiner, ispričao je kako ga je dobro djelo koje je učinio koštalo braka. Naime, 17-godišnja djevojka koja je radila s njegovom 38-godišnjom suprugom Sarah u domu za njegu nazvala ih je u suzama i rekla da su je roditelji izbacili iz kuće.

– Kao otac petero djece nisam mogao pustiti da tinejdžerica luta sama ulicama. Rekao sam ženi da je možemo pokupiti i dati joj da prespava kod nas kako bi bila sigurna. Nisam imao pojma da radim najveću pogrešku u svom životu – rekao je Wayne.

Pola sata kasnije djevojka je već sjedila na njihovu kauču sa šalicom čaja u ruci. Wayne i Sarah dali su joj madrac i jastuk kako bi imala gdje spavati.

– Nije bilo idealno, ali nije mi smetalo. Bilo mi je drago da možemo pomoći, a činila se kao ugodno dijete. Ionako smo velika obitelj pa još jedna osoba u kući nije bila problem – ispričao je. Djeca su se brzo sprijateljila s Tamsin Beezer, a ona nakon dva tjedna nije pokazivala naznake da će otići. Wayne je primijetio da njegova supruga ostaje dugo budna i da pije.

– Sarah se ponašala kao da je i sama tinejdžerica. Počela je opet i pušiti. Bio sam zbunjen i nisam znao što da mislim – požalio se Wayne, piše Daily Mail.

Jednog jutra, kada se probudio, Sarah nije bilo u krevetu. Pronašao ju je kako spava na kauču s Tamsin. Rekao je da se od tada sve pogoršalo, da su se njih dvoje počeli svađati i da je Sarah sve češće noću pila s Tamsin.

– Mislio sam samo da se ponaša glupo i djetinjasto, nije mi padalo na pamet da ima osjećaje prema to djevojci koji su više od prijateljstva. Mislio sam da joj, kao i ja, želi pomoći jer imamo kćeri.

Djevojka je ostala s njima mjesec dana nakon čega je čuo da Sarah ostavlja njega i obitelj.

– Mislio sam da je šala, čak sam se i nasmijao. Pogledao sam u Sarah da mi kaže da to nije istina, no ona je rekla da ide. Ustala se i počela pakirati. Otrčao sam za njom i preklinjao je da mi kaže što se događa – ispričao je Wayne, no ona ga je ignorirala i otišla.

– Pitao sam je što će s Tamsin, pa mi je rekla da ne brinem jer je njoj sređen smještaj. Njoj je rekla prije mene da odlazi, a još uvijek mi nije bilo jasno što se zapravo događa. Kome bi i bilo? – rekao je Wayne koji je u idućim danima saznao da Sarah živi kod prijateljice i nije mu se željela javiti.

A onda je stigao poziv od njegove kćeri Lucy koja ga je uputila da nešto pogleda na Facebooku. I imao je što za vidjeti – status svoje žene da je sada u vezi s Tamsin.

– Bio sam u šoku i nevjerici. Kako moja žena može biti u vezi s djevojkom koja joj može biti kći? – rekao je Wayne koji je kasnije saznao i za zaruke Tamsin i Sarah. Kći Lucy poslala je majci poruku da je ona još uvijek u braku s njezinim ocem, no majka ju je samo skinula s liste prijatelja na Facebooku.

– Da je bar nikad nisam pustio u kuću. Pustio sam je u svoj dom i ona je završila s mojom suprugom – zaključio je Wayne.

>> Članak je izvorno objavljen u lipnju 2016. godine.