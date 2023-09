Osobe s amputacijom zbog zastarjelih proteza ne mogu izaći iz kuće

Osobe s amputacijom udova u Hrvatskoj imaju najniži standard proteza i individualiziranih kolica u EU i široj regiji, a standard pomagala koji definira HZZO nije se mijenjao već 25 godina unatoč dugogodišnjim i brojnim apelima osoba s invaliditetom. Stoga je Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebačke županije (UAZ) pokrenula kampanju pod nazivom #vrijemejezanovikorak. Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o problemima s kojima se suočavaju osobe s amputacijom i javnog apela prema HZZO-u da konačno podigne standard pomagala na kojem su umjesto tehnološki naprednih, proteze standarda sredine prošlog stoljeća.

Zastarjele proteze onemogućuju uključivanje osoba s amputacijom u društveni život i ih tjeraju da ostanu u okviru svoja četiri zida, na teret obiteljima i društvu. Kako bi ilustrirali probleme s kojima se svakodnevno suočavaju osobe s amputacijom zbog neadekvatnog i zastarjelog pravilnika o pomagalima, u UAZ-u su napravili istraživanje na gotovo 100 osoba s amputacijom zajedno s Hrvatskom udrugom paraplegičara i tetraplegičara, uz vođenje izv. prof. dr. sc. Anitom Lauri Korajlijom s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Istraživanje je pokazalo da više od polovice pacijenata s amputacijom donjih udova smatra kako je nužno doplatiti za kvalitetnije proteze iznad standarda HZZO- a kako bi ostvarili donekle normalan život. Ovi dodatni troškovi često dosežu i do 100.000 kuna za jednu protezu koju je onda potrebno i ponovno kupiti nakon nekoliko godina njene upotrebe. To je trošak koji mnogi ne mogu podnijeti zbog čega su osuđeni na smanjenu kvalitetu života i izolaciju iz društvenog života. Zastarjele proteze značajno smanjuju kvalitetu života, i to na način da osobama s amputacijom onemogućuju kretanje i usmjeravaju fokus na poteškoće s kretanjem. Istraživanje je pokazalo da samo 15% ispitanika s osnovnim pomagalom primjećuje okoliš i arhitekturu u svakodnevnom kretanju, ostali su u svom kretanju okolinom isključivo fokusirani na podlogu kojom hodaju - neravnine i rupe na cesti, kamenčiće i šahtove, sve kako bi smanjili rizik padova. Više od 67% ispitanika s osnovnom protezom se kontinuirano kod kretanja boji da će pasti, a četvrtina osjeća opasnost za pad prilikom odijevanja i obuvanja. Njih 38% se boji ozljede tijekom tuširanja. Ti izazovi su puno niži ili čak nepostojeći s kvalitetnijim protezama koje su standard u okolnim zemljama, također potvrđuje istraživanje.

Nije ni čudo stoga da čak trećina ispitanika koji su primorani koristiti osnovne proteze svoje vlastito zadovoljstvo životom prikazuje vrlo niskim, dok su pacijenti koji koriste kvalitetnija pomagala po zadovoljstvu životom značajnije optimističnije, i nalaze se u okviru zadovoljstva koje iskazuje prosjek populacije.

Izostanakom suvremenih pomagala na Listi pomagala HZZO krši Uredbu EU Parlamenta i Vijeća EU o medicinskim proizvodima i tako dovodi u opasnost sigurnost i zdravlje osoba s amputacijom RH.

"Imamo obećanje HZZO-a i Ministarstva zdravstva da će se postojeći standard za proteze, ortoze i individualizirana invalidska kolica koji se u Hrvatskoj nije mijenjao od 1998. godine konačno unaprijediti. No to nikako da se dogodi, a naši članovi svakog dana otezanja administracije imaju još jedan dan manje kvalitetnog života. Postojeće stanje sa standardom pomagala koji je najniži u EU i u široj regiji potpuno je neodrživo za osobe s amputacijom. Oni su sada osuđeni ili dodatno platiti za neki prosječan standard pomagala, koji je odavno dostupan u zemljama oko nas, ili biti građani drugog reda jer jednostavno nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti, a kamoli biti koristan član svojih kućanstava i društva. Osobe s amputacijom su najosjetljiviji dio populacije i umjesto da njihovu traumu pokušamo amortizirati modernom opremom i na taj način ih u što je moguće većoj mjeri uključiti u društveni život, mi ih zastarjelim protezama ograničavamo i izoliramo", izjavila je Ana Sršen, predsjednica UAZ-a.

UAZ kampanjom #vrijemejezanovikorak želi informirati građane o neizdrživoj svakodnevici osoba s amputacijom pa ih poziva da se priključe digitalnoj kampanji u kojoj će u naredna dva tjedna sudjelovati i brojne poznate osobe. Finale kampanje je fizički događaj - Trkački kamp START, koji će se održati 16. rujna na jezeru Jarun u Zagrebu gdje će građani moći uživo pričati s osobama s amputacijom i vidjeti i isprobati razliku između proteza dostupnih od strane HZZO-a i modernijih proteza kakve su već godinama standard u zemljama oko nas.

Kampanju #vrijemejezanovikorak podržavaju i Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, SOIH i Hrvatski paraolimpijski odbor, HPO.