Orbánu, ako ga dobije, izuzeće za rusku naftu najdulje godinu dana

Predsjednik Trump i ja rukovali smo se vezano za sporazum i on vrijedi sve dok je on predsjednik Sjedinjenih Država, a ja premijer Mađarske, rekao je mađarski premijer Viktor Orbán nakon sastanka s američkim predsjednikom u Washingtonu, tvrdeći da je dogovorio dugotrajno izuzeće i dopuštenje da Mađarska – ili MOL – i dalje kupuje ruske energente. No iako mađarska vlada i dalje ustraje na teoriji "neograničenog" izuzeća – ono to nije. Štoviše, trenutačno to izuzeće još i ne postoji. Ono se, doduše, može dobiti, ali – po pravnim osnovama – nikako na period dulji od godine dana. Iz američkog State Departmenta dodatno su nam i službeno potvrdili da upravo toliko – godinu dana – traje izuzeće koje su spremni dati Mađarskoj kako bi joj "dali vremena da se pripremi na prestanak korištenja ruskih energenata", ma koliko mađarska vlast tvrdila drukčije. Trenutačno postoje dva narativa: jedan je mađarski, iza kojeg stoji vlast, prije zime i uoči izbora, a drugi je američki, politički i pravni. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó izjavio je da je "rukovanje" između dvojice lidera potvrda dogovora i da je pisana dokumentacija "puka tehnička i birokratska stvar". Gergely Gulyás, ministar u uredu premijera, izjavio je da se "na sastancima u Washingtonu nije govorilo o jednogodišnjem izuzeću" i da se o vremenskom okviru informacija pojavila tek "nakon sastanka".