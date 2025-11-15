Predsjednik Trump i ja rukovali smo se vezano za sporazum i on vrijedi sve dok je on predsjednik Sjedinjenih Država, a ja premijer Mađarske, rekao je mađarski premijer Viktor Orbán nakon sastanka s američkim predsjednikom u Washingtonu, tvrdeći da je dogovorio dugotrajno izuzeće i dopuštenje da Mađarska – ili MOL – i dalje kupuje ruske energente. No iako mađarska vlada i dalje ustraje na teoriji "neograničenog" izuzeća – ono to nije. Štoviše, trenutačno to izuzeće još i ne postoji. Ono se, doduše, može dobiti, ali – po pravnim osnovama – nikako na period dulji od godine dana. Iz američkog State Departmenta dodatno su nam i službeno potvrdili da upravo toliko – godinu dana – traje izuzeće koje su spremni dati Mađarskoj kako bi joj "dali vremena da se pripremi na prestanak korištenja ruskih energenata", ma koliko mađarska vlast tvrdila drukčije. Trenutačno postoje dva narativa: jedan je mađarski, iza kojeg stoji vlast, prije zime i uoči izbora, a drugi je američki, politički i pravni. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó izjavio je da je "rukovanje" između dvojice lidera potvrda dogovora i da je pisana dokumentacija "puka tehnička i birokratska stvar". Gergely Gulyás, ministar u uredu premijera, izjavio je da se "na sastancima u Washingtonu nije govorilo o jednogodišnjem izuzeću" i da se o vremenskom okviru informacija pojavila tek "nakon sastanka".
Orbánu, ako ga dobije, izuzeće za rusku naftu najdulje godinu dana
Nelogičnost o "trajnom" ili "višegodišnjem" izuzeću dodatno naglašava praksa. Sva američka izuzeća u prošlosti imala su preciziran datum trajanja. Kada je, primjerice, 2018. uvedena zabrana kupnje iranske nafte, neke zemlje – među njima Južna Koreja, Japan, Italija i Grčka – dobile su privremene licence da određeni period mogu nastaviti uvoz, ali sve su te licence imale točno definirane rokove, najčešće 180 dana.
Orban će i tako izgubiti izbore. A vidi se da se druži s Vučićem, jer mu laži lako lepršaju
A šta ako zaluta neka Ruska ili Ukrajinska raketa ili dron i uništi taj naftni i plinski cjevovod prema Mađarskoj.