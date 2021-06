Orban žestoko o migrantskom valu: Mislim da bi Nikola Zrinski znao što se treba učiniti u takvoj situaciji

Mađarski premijer Viktor Orban dao je intervju za Glas koncila u kojem je govorio o migrantskom valu, odnosu s Bruxellesom i odnosu Mađarske prema kršćanstvu i širenju kršćanskih ideala.

Na pitanje kako tumačiti to što politika mađarske vlade je promicati kršćanske vrijednosti, no migrante zaustavlja na granici žicom Orban navodi da Hrvati ako žele shvatiti Mađare trebaju razmišljati o kontekstu Nikole Zrinskog.

- Da se vratimo na pitanje migracija. Naše filozofsko mišljenje o pitanju migracija jest da je migracija ontološki loša stvar. Loše je ako ne možemo ostati i živjeti u svojoj zemlji, pronaći svoju osobnu sreću i zvanje, i ako moramo napustiti to područje, posebice pod prisilom. Povremeno se događa da netko mora napustiti svoju domovinu jer bi toga čovjeka ubili ili napravili roba od njega, ili bi ga stavili u zatvor ili bi umro od gladi. To su razlozi koji su itekako mogući. Međutim, čak i u tom slučaju, ako bi tko napustio svoju domovinu, cilj je da se kasnije vrati. Zato ako želimo pomoći onomu tko je prisiljen napustiti svoju domovinu, ne trebamo poticati njegov ostanak izvan njegove domovine, nego mu trebamo pomoći da se što brže vrati u svoju domovinu. To stajalište osobno zastupam, i to predlažem i u Europskoj uniji: europski vojni nastup, gospodarski nastup, stabilizaciju opasnih dijelova svijeta te stvaranje uvjeta normalnoga života za ljude na tim područjima. Mislim da se to stajalište može obraniti i u kršćanskom smislu - ističe.

Stava je da se migracije ne događaju spontano, već organizirano.

- To na zapadu smatraju teorijom zavjere, no sve je to ipak organizirano s političkim i poslovnim motivima, a posljedice toga bit će dovođenje velikih muslimanskih masa na europski kontinent. Smatram da svi koji se ne budu branili za 20 godina ne će prepoznati svoju zemlju. Promjena će se dogoditi uz vanjski utjecaj, koji im je jednostavno nametnut. Mislim da bi Nikola Zrinski znao što se treba učiniti u takvoj situaciji - napomenuo je Orban.

Govoreći o odnosima s Bruxellesom s kojim se često sukobljava, istaknuo je kako Mađarska plaća veliku cijenu jer ide 'protivno struji' no smatra kako ako ne plate tu cijenu da će na kraju izgubiti puno više: - Bolje prolazimo ako se borimo. Mislim da bi to razumio i Zrinski.

- Hrvatska nacionalna svijest vrijedan je doprinos Europi. Imate fantastičnu državu. Svi dijelovi Hrvatske su fantastični, ne samo more, nego cijela država. Mislim da imate vrlo raznolik narod, susrećem drugačije karaktere Hrvata na otocima i primjerice u Osijeku. Vi znate kako ih možete povezati u istu državu, što je važan doprinos Europi. Nadalje, vi ste iznimni i strastveni borci, što je potrebno Europi. Imate i specifičan antikomunizam.

