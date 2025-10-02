Orban se razbjesnio i žestoko udario po europskim čelnicima: 'Bruxelles želi ratovati. Situacija je ozbiljna'

Poljski premijer Donald Tusk nazvao je rusko-ukrajinski rat 'našim ratom' što je izazvalo oštru kritiku njegovog mađarskog kolege Viktora Orbána, koji je upozorio da ni Mađarska ni EU nisu u ratu s Rusijom, te optužio Tuska da ugrožava europske živote. Oštro je Orban odgovorio obraćajući mu se izravno u poruci na X-u. "Možda mislite da ste u ratu s Rusijom, ali Mađarska nije. Niti je Europska unija. Igrate opasnu igru ​​sa životima i sigurnošću milijuna Europljana. Ovo je jako loše!", poručio je Orban

Dear @donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025

Orban nije stao u prozivkama na X-u. U novoj objavi iz Kopenhagena sa summita ponovo je privukao pažnju. "Kopenhagen, drugi dan. Situacija je ozbiljna. Na stolu su otvoreni proratni prijedlozi. Žele predati sredstva EU-a Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim vrstama pravnih trikova. Žele financirati isporuke oružja. Svi ovi prijedlozi jasno pokazuju da Bruxelles želi ratovati. Čvrsto ću stajati uz mađarski stav, ali ovaj summit također dokazuje da će nadolazeći mjeseci biti o prijetnji ratom. Trebat će nam podrška cijele naše političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom", objavio je Orban.

📍 Copenhagen, day two. The situation is serious. Outright pro-war proposals are on the table. They want to hand over EU funds to Ukraine. They are trying to accelerate Ukraine’s accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries. All these proposals… pic.twitter.com/86qEC83kIX — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

U odgovorima, Orbán je također podijelio članak Euractiva , koji izvještava o izjavama samog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je pozvao na zajednički europski sustav protuzračne obrane kako bi se suprotstavio ruskim prijetnjama, dodatno naglašavajući trenutnu podjelu unutar Europe oko toga kako se najbolje suočiti s ratom. piše hungarianconservative.com.

Europa se nalazi u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata, ocijenila je u srijedu danska premijerka Mette Fredriksen, domaćica neformalnog summita Europske unije prije početka sastanka u Kopenhagenu. Glavne teme su sigurnost i obrana, uključujući obranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da Rusija testira EU i želi “posijati razdor i strah u naša društva".