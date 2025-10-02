Naši Portali
SUMMIT U KOPENHAGENU

Orban se razbjesnio i žestoko udario po europskim čelnicima: 'Bruxelles želi ratovati. Situacija je ozbiljna'

Orban
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.10.2025.
u 10:28

Čvrsto ću stajati uz mađarski stav, ali ovaj summit također dokazuje da će nadolazeći mjeseci biti o prijetnji ratom. Trebat će nam podrška cijele naše političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom, objavio je Orban na X-u.

Poljski premijer Donald Tusk nazvao je rusko-ukrajinski rat 'našim ratom' što je izazvalo oštru kritiku njegovog mađarskog kolege Viktora Orbána, koji je upozorio da ni Mađarska ni EU nisu u ratu s Rusijom, te optužio Tuska da ugrožava europske živote. Oštro je Orban odgovorio obraćajući mu se izravno u poruci na X-u. "Možda mislite da ste u ratu s Rusijom, ali Mađarska nije. Niti je Europska unija. Igrate opasnu igru ​​sa životima i sigurnošću milijuna Europljana. Ovo je jako loše!", poručio je Orban

Orban nije stao u prozivkama na X-u. U novoj objavi iz Kopenhagena sa summita ponovo je privukao pažnju. "Kopenhagen, drugi dan. Situacija je ozbiljna. Na stolu su otvoreni proratni prijedlozi. Žele predati sredstva EU-a Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim vrstama pravnih trikova. Žele financirati isporuke oružja. Svi ovi prijedlozi jasno pokazuju da Bruxelles želi ratovati. Čvrsto ću stajati uz mađarski stav, ali ovaj summit također dokazuje da će nadolazeći mjeseci biti o prijetnji ratom. Trebat će nam podrška cijele naše političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom", objavio je Orban. 

U odgovorima, Orbán je također podijelio članak Euractiva , koji izvještava o izjavama samog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je pozvao na zajednički europski sustav protuzračne obrane kako bi se suprotstavio ruskim prijetnjama, dodatno naglašavajući trenutnu podjelu unutar Europe oko toga kako se najbolje suočiti s ratom. piše hungarianconservative.com

Europa se nalazi u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata, ocijenila je u srijedu danska premijerka Mette Fredriksen, domaćica neformalnog summita Europske unije  prije početka sastanka u Kopenhagenu. Glavne teme su sigurnost i obrana, uključujući obranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da Rusija testira EU i  želi “posijati razdor i strah u naša društva".  
Donald Tusk summit kopenhagen Viktor Orban

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZE
zelicius
10:35 02.10.2025.

Rat je jedini način da briselska elita koja kopira Miloševića ostane na vlasti i tu vlast još dodatno učvrsti.

GH
Ghollum
10:34 02.10.2025.

Bruxelles ne želi ratovati. Bruxelles samo ne želi Ruse na svojim granicama. Orban bi to izgleda volio.

