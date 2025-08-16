Naši Portali
'Sada je gotovo'

Orban o sastanku na Aljasci: 'Svijet je danas sigurnije mjesto nego što je bio jučer'

Banja Luka: Poslovni forum RS i Mađarske, nazočan i Viktor Orban
Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
16.08.2025.
u 12:41

„Mađarska stoji iza ovoga već 3,5 godine, za razliku od Bruxellesa i proratnih europskih političara“, poručio je mađarski diplomat na X-u.

Svijet je sigurnije mjesto nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci, izjavio je u subotu mađarski premijer Viktor Orban. "Godinama smo gledali kako dvije najveće nuklearne sile dokidaju okvir svoje suradnje i šalju jedna drugoj poruke", napisao je Orban na Facebooku. "Sada je gotovo. Svijet je danas sigurnije mjesto nego što je bio jučer."

I njegov ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto ocijenio je da je „svijet sigurnije mjesto sve dok postoji dijalog između SAD-a i Rusije na najvišoj razini. "Svaka čast obojici predsjednika što su omogućili ovaj samit. Danas je još jednom potvrđeno: rat u Ukrajini neće se riješiti na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom. Mir se može postići samo pregovorima, dijalogom i otvorenim diplomatskim kanalima“.

„Mađarska stoji iza ovoga već 3,5 godine, za razliku od Bruxellesa i proratnih europskih političara“, poručio je mađarski diplomat na X-u. Američki i ruski predsjednici održali su u petak sastanak u Anchorageu na Aljasci, na kraju kojega su izvijestili da su se složili oko mnogih pitanja, premda sastanak nije iznjedrio dogovor oko kraja rata u Ukrajini. 

FE
FELIXEBERT
13:03 16.08.2025.

Ako on to izjavio onda mora stimati. Pogotovo njegov posjed i imanje.

Avatar 💋 Barbie
💋 Barbie
13:23 16.08.2025.

Ovo što govori Orban, misli i većina naroda u Europi..

DA
darko122
13:14 16.08.2025.

Što taj Orban više ne ode iz EU, nekako ćemo ga prežaliti, nek mu Putin bude šef i malo počisti Budimpeštu ko 1957.

