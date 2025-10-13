Orbán najavio povijesni dan: ‘Objavit ću vijest o kojoj će se pričati desetljećima‘

Mađarski premijer Viktor Orbán najavio je da će ponedjeljak biti "povijesno važan dan", istaknuvši kako će sudjelovati na dva događaja "koja će se desetljećima pamtiti". U jutrošnjoj objavi na društvenim mrežama poručio je da će u Gödöllőu, zajedno s predsjednikom OTP banke Sándorom Csányiem, otkriti "posebnu vijest o kojoj će se pričati po cijeloj zemlji". Nije otkrio više pojedinosti, ali je istaknuo da će se raditi o "događaju od nacionalnog značaja".

Nakon toga, Orbán planira otputovati u egipatski Sharm el-Sheikh, gdje ga očekuje sudjelovanje u međunarodnom mirovnom summitu koji organizira američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovim riječima, u subotu navečer je primio osobno od Trumpa poziv na potpisivanje mirovnog plana u kojem bi sudjelovali Sjedinjene Države, Katar, Turska i Egipat. Orbán ističe da je Trump "uspio napraviti ono što je potrebno", te da, ukoliko se Mađarska i njezini saveznici ne podlegnu "sirenskim pjesmama zagovaratelja rata", isti model stabilizacije može biti primjenjen i u Ukrajini. Naglašava kako treba pružiti punu potporu tom putu.

Prema premijeru, neovisno o geografskoj lokaciji, veličini države ili težini problema, na svijetu postoji mreža mirovnih pokreta koji, bilo to na Bliskom istoku, u Kavkazu ili u Ukrajini, djeluju u međusobnoj suradnji. Mađarska je, prema Orbánovim riječima, "ponosni član te mirovne koalicije, koalicije normalnih ljudi".