FOTO Suze i euforija u Izraelu: Pogledajte posebno iznenađenje koje će dočekati Trumpa
Palestinska militantna skupina Hamas predala je u ponedjeljak prve izraelske taoce Međunarodnom odboru Crvenog križa u Gazi, rekao je Reutersu dužnosnik uključen u operaciju, u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, kojim se u zamjenu treba pustiti na slobodu stotine Palestinaca iz zatvora.
Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, dosad najveći korak prema okončanju dvogodišnjeg rata, ima za cilj utrti put trajnom miru prema planu od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi trebao sletjeti u Izrael ubrzo.
U Izraelu su se ljudi mašući izraelskim zastavama okupili u blizini Reima, vojnog kampa u blizini Gaze, gdje će taoci biti dovedeni, a zatim odvedeni u bolnice. Stotine ljudi okupilo se na Trgu talaca u Tel Avivu, kličući i mašući izraelskim zastavama te držeći postere talaca.
Poruka se nalazi ispred podružnice američkog veleposlanstva u Tel Avivu. Riječi "hvala" i "dom" nalaze se pored obrisa Trumpovog profila u plavoj i žutoj boji. Organizatori su rekli da je poruka stvora u nadi da će je Trump moći vidjeti iz svog zrakoplova, prenosi CNN.
Primirje i razmjena talaca i zarobljenika uslijedili su nakon dvije godine rata koji se razvio u regionalni sukob, uvlačeći zemlje poput Irana, Jemena i Libanona, a istovremeno produbljujući međunarodnu izolaciju Izraela i preoblikujući Bliski istok.
Trump će biti dočekan kao heroj kada se kasnije u ponedjeljak obrati izraelskom parlamentu. Kasnije ove godine bit će mu dodijeljeno najviše izraelsko civilno odlikovanje, rekao je izraelski predsjednik Isaac Herzog.