FOTO Suze i euforija u Izraelu: Pogledajte posebno iznenađenje koje će dočekati Trumpa

Palestinska militantna skupina Hamas predala je u ponedjeljak prve izraelske taoce Međunarodnom odboru Crvenog križa u Gazi, rekao je Reutersu dužnosnik uključen u operaciju, u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, kojim se u zamjenu treba pustiti na slobodu stotine Palestinaca iz zatvora.
Foto: REUTERS/PIXSELL
Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, dosad najveći korak prema okončanju dvogodišnjeg rata, ima za cilj utrti put trajnom miru prema planu od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi trebao sletjeti u Izrael ubrzo.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
U Izraelu su se ljudi mašući izraelskim zastavama okupili u blizini Reima, vojnog kampa u blizini Gaze, gdje će taoci biti dovedeni, a zatim odvedeni u bolnice. Stotine ljudi okupilo se na Trgu talaca u Tel Avivu, kličući i mašući izraelskim zastavama te držeći postere talaca.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Aktivisti su kreirali ogromnu poruku preko plaže u Tel Avivu, dočekujući taoce kući i zahvaljujući američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovoj ulozi u posredovanju u sporazumu.
Foto: ILAN ROSENBERG/REUTERS
Poruka se nalazi ispred podružnice američkog veleposlanstva u Tel Avivu. Riječi "hvala" i "dom" nalaze se pored obrisa Trumpovog profila u plavoj i žutoj boji. Organizatori su rekli da je poruka stvora u nadi da će je Trump moći vidjeti iz svog zrakoplova, prenosi CNN.  
Foto: ILAN ROSENBERG/REUTERS
Primirje i razmjena talaca i zarobljenika uslijedili su nakon dvije godine rata koji se razvio u regionalni sukob, uvlačeći zemlje poput Irana, Jemena i Libanona, a istovremeno produbljujući međunarodnu izolaciju Izraela i preoblikujući Bliski istok.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
"Rat je gotov", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One dok je u nedjelju letio iz Washingtona za Izrael. Na pitanje o izgledima za regiju, rekao je: "Mislim da će se normalizirati."
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Trump će biti dočekan kao heroj kada se kasnije u ponedjeljak obrati izraelskom parlamentu. Kasnije ove godine bit će mu dodijeljeno najviše izraelsko civilno odlikovanje, rekao je izraelski predsjednik Isaac Herzog.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Foto: AMIR COHEN/REUTERS
Foto: AMIR COHEN/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: ILAN ROSENBERG/REUTERS
Foto: AMIR COHEN/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: MOHAMAD TOROKMAN/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
