Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OČEVIDOM POŽARA UTVRĐENO

Opušak zapalio stan, istražuje se požar kontejnera, vozila namjerno zapaljena

Ilustracija
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
26.08.2025.
u 08:54

U požaru su oštećena i četiri parkirana automobila zagrebačkih oznaka.

Opušak cigarete najvjerojatniji je uzrok požara koji je 23. kolovoza u 23.50 izbio u I. Poljskom putu u zagrebačkom Susedgradu. Kako je priopćila zagrebačka policija, požar je izbio u stanu u vlasništvu 80-godišnjaka i brzo se proširio prije no što su ga ugasili vatrogasci. Tri osobe u dobi od 80, 73 i 68 godina su bile prevezene u KB Sveti duh gdje im je ukazana liječnička pomoć jer su se nagutale dima.

I dok je uzrok tog požara utvrđen, još se istražuje što je uzrok požara koji je 24. kolovoza oko ponoći izbio u Ulici Dragutina Butorca u Brdovcu. Požar je izbio na dva kontejnera za odlaganje otpada u vlasništvu trgovačkog društva. Vatra se proširili na dva ormarića za vanjsku rasvjetu, drveni stup te kontejner za prodaju karata. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba srećom nije bilo.

Što se tiče požara koji je 24. kolovoza u 4.30 izbio u Balokovićevoj ulici u Novom Zagrebu, zagrebačka policija kaže da je najvjerojatnije riječ o podmetnutom požaru. Sumnja se da je nepoznati počinitelj zapalio dio Volkswagena koji je u potpunosti izgorio. U požaru su oštećena i četiri parkirana automobila zagrebačkih oznaka; Hyundai, Škoda, BMW i Nissan. Kolika je šteta nije utvrđeno, a automobil koji je, kako sumnja policija, namjerno zapaljen, u vlasništvu je 28-godišnjaka. 
Na Trgu bana Jelačića pojavile se sramotne poruke
Ključne riječi
opušak susedgrad požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još