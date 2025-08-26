Opušak zapalio stan, istražuje se požar kontejnera, vozila namjerno zapaljena

Opušak cigarete najvjerojatniji je uzrok požara koji je 23. kolovoza u 23.50 izbio u I. Poljskom putu u zagrebačkom Susedgradu. Kako je priopćila zagrebačka policija, požar je izbio u stanu u vlasništvu 80-godišnjaka i brzo se proširio prije no što su ga ugasili vatrogasci. Tri osobe u dobi od 80, 73 i 68 godina su bile prevezene u KB Sveti duh gdje im je ukazana liječnička pomoć jer su se nagutale dima.

I dok je uzrok tog požara utvrđen, još se istražuje što je uzrok požara koji je 24. kolovoza oko ponoći izbio u Ulici Dragutina Butorca u Brdovcu. Požar je izbio na dva kontejnera za odlaganje otpada u vlasništvu trgovačkog društva. Vatra se proširili na dva ormarića za vanjsku rasvjetu, drveni stup te kontejner za prodaju karata. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba srećom nije bilo.

Što se tiče požara koji je 24. kolovoza u 4.30 izbio u Balokovićevoj ulici u Novom Zagrebu, zagrebačka policija kaže da je najvjerojatnije riječ o podmetnutom požaru. Sumnja se da je nepoznati počinitelj zapalio dio Volkswagena koji je u potpunosti izgorio. U požaru su oštećena i četiri parkirana automobila zagrebačkih oznaka; Hyundai, Škoda, BMW i Nissan. Kolika je šteta nije utvrđeno, a automobil koji je, kako sumnja policija, namjerno zapaljen, u vlasništvu je 28-godišnjaka.