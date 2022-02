Optužen da je majku izbo pa njezino tijelo izvukao na dvorište

Muškarac (44) optužen je za ubojstvo majke (67), a optužnicu je protiv njega podiglo ŽDO Zagreb. Tereti ga se da je 3. rujna 2021. u 16.40 sati, u Sesvetama, u obiteljskoj kući u kojoj je živio sa svojom majkom ubio majku.

Prvo se s njom posvađao a zatim ju je više puta izbo nožem po vratu i tijelu, uslijed čega je ona preminula. Nakon što ju je ubio, njezino je tijelo izvukao na dvorište i tamo ga ostavio. Tužiteljstvo kaže da je to učinio u stanju trajne i teške psihičke bolesti zbog koje nije mogao shvatiti značenje svojega postupanja niti je mogao upravljati svojom voljom. U optužnici se traži da mu se produlji istražni zatvor te odredi prisilni smještaj, odnosno uputi u Bolnicu za osobe lišene slobode do okončanja postupka. To znači da će mu se suditi po Zakonu o osobama sa psihičkim smetnjama.

Video: Očevid u Sesvetama