Sjekirom ubio oca na spavanju pa sve pokušao prikazati kao provalu. Otac je godinama brutalno zlostavljao cijelu obitelj

Igor V. (20) optužen je za teško ubojstvo oca, a optužnicu je protiv njega podiglo ŽDO u Karlovcu. Prema optužnici, mladića se tereti da je 8. srpnja 2021. u obiteljskoj kući na području općine Brinje, nakon svađe ubio oca Nikolu V. (52). Mladića se tereti da je oca ubio nakon što se uvjerio da je ovaj legao u krevet i to tako što ga je više puta sjekirom izudarao po glavi. Pri tome, je tvrdi tužiteljstvo, bio svjestan da je njegov otac narušenog zdravlja te da se ne može braniti. Od zadobivenih ozljeda, Nikola V. je preminuo na mjestu događaja, a Igor V. je malo nakon ubojstva uhićen i pritvoren. Tužiteljstvo sada traži da mu se produlji istražni zatvor koji mu je nakon uhićenja određen zbog teških okolnosti počinjenja djela.

Ubojstvo je razotkrilo mučnu obiteljsku situaciju prepunu nasilja. Mladić je nakon ubojstva pokušao prikriti djelo i to tako da je inscenirao provalu. Policiji je na početku kazao da su im u kuću upali nepoznati počinitelji. No istražiteljima je njegova priča od početka bila sumnjiva jer se nije poklapala s tragovima nađenim na mjestu zločina. Kada su mladića malo pritisli prilikom ispitivanja, on se slomio te je priznao da je on bio taj koji je ubio oca. Kazao je da ga je ubio sjekirom koju je predao istražiteljima. Nakon tog prvog priznanja, na ispitivanju u tužiteljstvu se kasnije branio šutnjom.

Razgovori s članovima obitelji kasnije su razotkrili da je ubijeni Nikola V. bio brutalni obiteljski zlostavljač, koji je godinama zlostavljao suprugu, Igora V. te njegove dvije sestre. Prema iskazima susjeda Nikola V. je članove svoje obitelji zlostavljao stalno i brutalno, a suprugu je jednom bacio u bačvu. Ona je radom na polju prehranjivala obitelj, a godinu, godinu i pol dana prije no što je njezin sin ubio njezina supruga, otišla je na rad u Njemačku. Starija kći otišla je živjeti u Senj, dok su s Nikolom V. ostali živjeti njegova maloljetna kćer i Igor V.

Nikola V. je tada počeo sustavno zlostavljati Igora V. kojem je oduzimao novac koji je mladić zarađivao radeći u pilani. Uz to mladić je bio taj koji se brinuo o imanju, a u noći ubojstva s posla je došao oko 2, da bi dva sata kasnije ubio oca. Mislio je sve prikazati kao provalu. Nakon toga je sestricu odveo susjedu i pozvao policiju koja je brzo posumnjala u njegovu priču o provalnicima koji su mu ubili oca.