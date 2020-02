Opstanak riba u našim je rukama

Svi su barem jednom u životu pogledali animirani film „Potraga za Nemom”, priču o ribi koja odluči svojem ocu dokazati da svijet nije opasno i strašno mjesto kako mu ga on predstavlja. U želji da ocu dokaže suprotno, Nemo biva uhvaćen u mrežu i završava u akvariju s različitim ribama koje dijele istu sudbinu. Nemova priča ima sretan kraj, što se ne može reći za milijarde riba diljem svijeta.



Jadran, zaštitno lice kampanje „Poštujmo naše more” koja je nastala u suradnji udruge Prijatelji životinja i organizacije Eurogroup for Animals, u posljednjem animiranom filmu „Priča s riblje strane: Fishman daleko od kuće” najavljuje da 2050. godine neće biti riba nastavimo li ih masovno izlovljavati i usmrćivati. Zastrašujuć je podatak da ljudi uzrokuju smrt 20 puta više riba godišnje od ukupnoga broja ljudi koji su ikada koračali ovim planetom.

U posljednjih 50 godina istrijebljeno je 90 posto velikih ribljih populacija.

– Ove brojke su uznemiravajuće i trebale bi biti upozorenje čovječanstvu te poziv na buđenje kojim pod hitno moramo promijeniti svoje ophođenje prema ribama i moru – poručuju Prijatelji životinja. Pohlepa i bezobzirnost razlozi su uništavanja, iskorištavanja, istrebljivanja, iscrpljivanja, porobljavanja i ubijanja riba i drugih životinja u moru. Znanstvenici su otkrili da gotovo 1000 morskih sisavaca – dupina, kitova i pliskavica umire svaki dan nakon što se ulove u ribarske mreže. Morski psi, morske kornjače, ptice, tuljani, kitovi i vrste riba na koje se nije ciljalo klasificiraju se kao usputni ulov i bacaju u more gdje iskrvare i umru.



– Ono što se događa ribama prije nego što završe na tanjurima nije ništa drugo nego velika okrutnost prema životinjama – izjavljuju Prijatelji životinja i zato apeliraju:

– Molimo sve da razmisle prije nego što se odluče kupiti riblje meso. Neka poruka animiranog filma, čiji je glavni lik riba Jadran, bude podsjetnik svima nama da je odavno prošlo pet do dvanaest te da ako se ne trgnemo i promijenimo svoje životne navike, za 30 godina ostat će opustošena mora koja su nekada obilovala životom koji samo njemu i pripada.



Prva dva edukativna filma o ribi Jadranu pod nazivom „Doručak kod Jadrana” i „Riba s Wall Streeta” već su dostupna javnosti i cilj je da dopru do što većega broja ljudi. Animirani filmovi upućuju na to da su ribe svjesna, senzibilna i društvena bića koja osjećaju bol, strah, radost i uzbuđenje te imaju vlastitu svrhu života. Sva tri filmića završavaju lijepom porukom koja sugerira da je najbolje za nas, životinje i planet da ribe budu u moru, a povrće na tanjuru.