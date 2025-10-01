Opsadno stanje u Münchenu, odjeknulo nekoliko eksplozija: Ima žrtava, policijske snage na terenu

U Münchena je jutros odjeknulo nekoliko ekspplozija, javlja Bild. Od ranih jutarnjih sati traje velika operacija na sjeveru grada. Na mjestu događaja nalaze se i specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi.

Prema Bildu navodno su se čuli i pucnjevi. Pronađeno je i tijelo muškarca, a Bild navodi da je muškarac vjerojatno namjestio eksploziv u kuću svojih roditelja, zapalio je, a zatim si oduzeo život. Pronađena je i najmanje jedna osoba s ranama od vatrenog oružja.

Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz.



Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Mjesto incidenta je Lerchenauer Straße na sjeveru Münchena. Policija je ogradila veliko područje i savjetuje stanovnicima i vozačima da izbjegavaju ili zaobiđu to područje. "Trenutno nema opasnosti za javnost. Također nema veze s Oktoberfestom", kazao je glavni policijski inspektor Thomas Schelshorn za Bild.