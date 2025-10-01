Naši Portali
DRAMA U RANO JUTRO

Opsadno stanje u Münchenu, odjeknulo nekoliko eksplozija: Ima žrtava, policijske snage na terenu

Najnovija vijest
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.10.2025.
u 08:07

Policija je ogradila veliko područje i savjetuje stanovnicima i vozačima da izbjegavaju ili zaobiđu to područje

U Münchena je jutros odjeknulo nekoliko ekspplozija, javlja Bild. Od ranih jutarnjih sati traje velika operacija na sjeveru grada. Na mjestu događaja nalaze se i specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi.

Prema Bildu navodno su se čuli i pucnjevi. Pronađeno je i tijelo muškarca, a Bild navodi da je muškarac vjerojatno namjestio eksploziv u kuću svojih roditelja, zapalio je, a zatim si oduzeo život. Pronađena je i najmanje jedna osoba s ranama od vatrenog oružja.

Mjesto incidenta je Lerchenauer Straße na sjeveru Münchena. Policija je ogradila veliko područje i savjetuje stanovnicima i vozačima da izbjegavaju ili zaobiđu to područje. "Trenutno nema opasnosti za javnost. Također nema veze s Oktoberfestom", kazao je glavni policijski inspektor Thomas Schelshorn za Bild. 

SP
Sprovodovod
08:31 01.10.2025.

Sram te bilo Putine! Platit ćeš ti ovo.

TA
Tarantula
08:42 01.10.2025.

Penava bi mogao ovoga povezati sa SDSS-om i afričkom svinjskom kugom.

PP
pp
08:39 01.10.2025.

Munchen je puknuo od svog bogatstva raznolikosti koja je uselila nedavno.

