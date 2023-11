Oprez! U Austriji za ove prekršaje kazna i do 726 eura

Ne samo Hrvatska nego i Austrija postrožuje svoja prometna pravila i uvodi sve strožije kazne za njihovo kršenje.



Ono što znade ne samo mali broj inozemnih vozača automobila koji prolaze kroz Austriju nego i Austrijanaca je, kako izvještava Austrijski automobilistički i moto klub ÖAMTC, da je kažnjivo stalno se voziti u srednjoj ili lijevoj preticajnoj traci na autocestama, što je uglavnom slučaj. I kako je ispravno, voziti se desnom prometnom trakom.

Prema austrijskom Zakonu o prometu na autocestama i ostalim cestama s više prometnih traka izvan naseljenog područja, uvijek se mora voziti toliko desno koliko je to “razumno i moguće”, napominje ÖAMTC i upozorava:

“Kažnjavanju za prometni prekršaj podliježu oni vozači automobila koji stalno voze srednjom ili lijevom trakom, iako je desna traka slobodna za promet na udaljenosti od 300 do 400 metara. Kazna za ovaj prometni prekršaj u Austriji može vozača stajati i do 726 eura”.

Ali, uglavnom se u većini slučajeva, barem prema izvješću ÖAMTC-a, kod nepoštivanja pravila vožnje desnom trakom može računati na kaznu od 50 do 100 eura”. Ono što pritom Austrijski auto-moto klub savjetuje vozačima je, da kaznu plate na licu mjesta, jer će ih to jeftinije stajati nego ako mandatnu kaznu kasnije dobiju poštom.

Kako navode stručnjaci ÖAMTC-a, razlozi za vožnju srednjom ili lijevom trakom su uglavnom komotnost vozača kojima se neda mijenjati traku, vozačko neiskustvo, a ponekad i loš površinski sloj asfalta u desnoj traci kojom, barem u Austriji, prolazi svakodnevno mnoštvo kamiona i ostalih teretnih vozila.

Ono na što ÖAMTC također upozorava vozače su visoke kazne od 726 eura za “tjeranje vozača” blicanjem dugim svjetlima da se iz lijeve trake prestroji udesno ili za nepropisno pretjecanjem istoga s desne strane.

Ako policija utvrdi da niste držali minimalni propisani razmak između dva automobila, taj bi vas prekršaj mogao stajati do 2.180 eura. U teškim slučajevima sigurnosnog ugrožavanja drugih osoba čak i oduzimanjem vozačke dozvole na najmanje šest mjeseci.

Dakle, uputan je oprez za sve one koji kreću put Austrije. Ne zaboravite ni na zimske gume. One su u ovoj alpskoj državi obvezne od 1. studenoga ove do 15. travnja iduće godine, a onima koji se ogriješe o tu odredbu može se izreći kazna i do 5.000 eura.

