Oprez! U Austriji za ovaj prometni prekršaj kazna i do 726 eura

Ono što znade ne samo mali broj inozemnih vozača automobila koji prolaze kroz Austriju nego i Austrijanaca je, kako izvještava Austrijski automobilistički i moto klub ÖAMTC, da je kažnjivo stalno se voziti u srednjoj ili lijevoj preticajnoj traci na autocestama, što je uglavnom slučaj. I kako je ispravno, voziti se desnom prometnom trakom. Prema austrijskom Zakonu o prometu na autocestama i ostalim cestama s više prometnih traka izvan naseljenog područja, uvijek se mora voziti toliko desno koliko je to “razumno i moguće”, napominje ÖAMTC i upozorava:

“Kažnjavanju za prometni prekršaj podliježu oni vozači automobila koji stalno voze srednjom ili lijevom trakom, iako je desna traka slobodna za promet na udaljenosti od 300 do 400 metara. Kazna za ovaj prometni prekršaj u Austriji može vozača stajati i do 726 eura”.

Ali, uglavnom se u većini slučajeva, barem prema izvješću ÖAMTC-a, kod nepoštivanja pravila vožnje desnom trakom može računati na kaznu od 50 do 100 eura”. Ono što pritom Austrijski auto-moto klub savjetuje vozačima je, da kaznu plate na licu mjesta, jer će ih to jeftinije stajati nego ako mandatnu kaznu kasnije dobiju poštom.

Da sve skupa nije samo slovo na papiru nego se primjenjuje i u praksi, pokazao je i nedavni slučaj ogorčenog Bečanina, koji je zbog vožnje srednjom prometnom trakom, od tri ukupno, svojim automobilom na autocesti A22 u smjeru Hollabrunna u Donjoj Austriji od kotarskog načelništva Korneuburga dobio kaznu od 40 eura, a o čemu su ovih dana pisali austrijski mediji.

Dnevni list “Heute” je otišao još korak dalje i od pravne službe ÖAMTC-a zatražio objašnjenje za navedeno kažnjavanje Bečanina, vezano uz anonimni izvor prijave (opp. očito kotarski policajci u civilnom automobilu), u kojoj stoji da je “bez razloga koristio drugu voznu traku, iako je prva bila slobodna”.

Bečanin je rekao kako je vozio u srednjoj traci brzinom od 110 km/sat, jer su u desnoj traci bili ostali automobili koji su vozili u većim razmacima, dodavši kako je kažnjavanje za tako što, “drskost” i “guljenje” vozača. Pravni stručnjak ÖAMTC-a Nikolaus Authried je za “Heute” rekao:

“Vozači automobila moraju toliko desno voziti koliko je to razumno i moguće”. Uz opasku kako to pravilo vrijedi za vožnju prometnicama s više voznih traka u nenaseljenom području. “Ako se stalno vozi srednjom trakom, proizlazi opasnost, da se provocira opasan preticajni manevar, primjerice pretjecanje s desna”, dodao je austrijski stručnjak.

Vezano uz upit što to znači “ razumno” vozit desno, koliko je to moguće, odgovorio je kako “nema jasne definicije”.

“Na temelju prakse u Austriji može se grubo reći, da neutemeljena vožnja na nekoj drugoj traci osim desne, počinje biti kritična nakon otprilike 300 metara, i osnova je za kažnjavanje. Distance, posebice na autocesti su teško procjenjive, stoga se u slučaju dvojbe treba ponovno vratiti u prvu voznu traku”, pojasnio je Authried.

Stručnjak tvrdi da je na austrijskim autocestama korištenje “pogrešne” vozne trake postao veliki problem: “Meni osobno je upalo u oči, da se često mnogi vozači automobila voze srednjom prometnom trakom, iako je desna prazna”. Vezano uz konkretan slučaj kažnjenog Bečanina pravnik ÖAMTC-a je poručio: “Treba utvrditi koliko je duga bila vožnja izvan desne trake. Ukoliko je vozač stvarno vozio samo srednjom trakom, ja bi kaznu u svakom slučaju platio”.

Uz opasku kako je navedena osoba još imala sreće da se radi o anonimnoj prijavi. Ona je u svakom slučaju povoljnija nego pokretanje prekršajnog postupka i ne unosi se u registar počinjenih prometnih prekršaja nadležne Uprave.

Kako navode stručnjaci ÖAMTC-a, razlozi za vožnju srednjom ili lijevom trakom su uglavnom komotnost vozača kojima se neda mijenjati traku, vozačko neiskustvo, a ponekad i loš površinski sloj asfalta u desnoj traci kojom, barem u Austriji, prolazi svakodnevno mnoštvo kamiona i ostalih teretnih vozila. A kada smo već kod prometnih kazni, ono na što ÖAMTC također upozorava vozače su visoke kazne i do 726 eura za “tjeranje vozača” blicanjem dugim svjetlima da se iz lijeve trake prestroji udesno ili za nepropisno pretjecanjem istoga s desne strane.

Ako policija utvrdi da niste držali minimalni propisani razmak između dva automobila, taj bi vas prekršaj u Austriji mogao stajati do 2.180 eura. U teškim slučajevima sigurnosnog ugrožavanja drugih osoba čak i oduzimanjem vozačke dozvole na najmanje šest mjeseci. Dakle, uputan je oprez za sve one koji kreću put Austrije. Ne zaboravite ni na zimske gume. One su u ovoj alpskoj državi obvezne od 1. studenoga prošle godine do 15. travnja ove godine, a onima koji se ogriješe o tu odredbu može se izreći kazna i do 5.000 eura.

