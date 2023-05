Oprez, kriptoprevara: Prošla godina bila je izazovna za kriptoindustriju, a ni ova nije dobro počela

Ti trendovi digitalne imovine sto posto temelje se na "teoriji većih budala". Tako je prije točno godinu dana govorio "Bill Koji Zarađuje Gates", priznavši da baš nije obožavatelj NFT-a (kriptografski zaštićene digitalne imovine), a otprije je poznato da je skeptičan i prema kriptovalutama. Ne znamo osjećaju li se budalama ulagači u kriptovalute koji su u panici nakon što su od vlasnika riječke tvrtke BitLucky, Riječanina "Sretnog Luke Burazera" dobili obavijest u kojoj on izražava "žaljenje zbog svakog slučaja povezanog s kriptovalutama u kojem je netko oštećen" i poziva oštećene da se obrate institucijama. A institucije, poput Hanfe, odgovorile su da su takve ili slične prijevare povezane uz ulaganja u kriptoimovinu česte diljem svijeta, pa građane pozivaju na oprez prema onima koji obećavaju visoke prinose i savjetuju im da ne ulažu svoj novac u financijske proizvode koje ne razumiju i za koje nisu provjerili autentičnost i ovlaštenost financijskih posrednika.

Gates i jest Gates zato što dobro provjeri u što ulaže, pa je za Bloomberg jednom prilikom i izjavio da nije isto kad u bitcoin ulaže Elon Musk ili prosječni ulagači koji slijede njegov primjer. U posljednjih godinu dana javilo se nekoliko financijskih proroka koji su govorili o varavosti kriptovaluta, pisalo se da je stiglo pesimistično "tržište medvjeda" ("bear market"), kako se naziva razdoblje pada (suprotno od toga je rastući "bull market" ili "tržište bikova"), a financijski stručnjak Brett Heath otišao je čak toliko daleko da je podsjetio na to da je velikim financijskim krizama posljednjih desetljeća bilo zajedničko i to što su masovno prihvaćani novi financijski proizvodi ili nove tehnologije koje veći dio javnosti dovoljno ne razumije. Hipotekarni krediti u SAD-u, na primjer.

– Tržište kriptovaluta još je mlado i doživljava "bear markete" i "bull markete" jednako kao i tradicionalna tržišta, samo što su ovdje amplitude izraženije. Ne bih davao prognoze jer je to nezahvalno, ali sudeći prema broju projekata koji se temelje na blockchain tehnologiji, ta tehnologija neće u dogledno vrijeme nikamo otići – kaže nam stručnjak za kriptovalute i suosnivač Udruge za blockchain i kriptovalute odvjetnik Vlaho Hrdalo. Primjer dobre prakse u regulaciji tržišta kriptovaluta je, smatra, upravo Europska unija.

– Baš prošli tjedan donesen je sveobuhvatan pravni okvir u obliku Uredbe o tržištima kriptoimovine, "Markets in Crypto Assets" ili MiCA, koji će napokon tu industriju regulirati. To što dosad nije bila regulirana ne znači da je bila nezakonita, samo pravila igre nisu bila jasno određena. A na kojem god tržištu sudjelujete, važno je da znate pravila kako biste im mogli prilagoditi poslovanje. U svijetu nema usporedivo snažnog regulatornog pristupa, tako da EU već počinje privlačiti strane fondove kojih dosad nije bilo, iako MiCA još nije ni stupila na snagu, ali je EU samim njezinim donošenjem poslala jasan signal – ističe Hrdalo. Uredba bi trebala zaštititi ulagače i uskladiti tržište s pravilima o sprečavanju pranja novca. Njome su obuhvaćeni izdavatelji korisničkih tokena, tokena vezanih za imovinu i stabilnih valuta tzv. stablecoina te pružatelji usluga. Prošla godina bila je vrlo izazovna za kriptoindustriju, a ni ova nije baš dobro počela.

Ime Sama Bankman-Frieda koncem prošle godine, nakon što je podnesen zahtjev za bankrot, zazivale su tisuće ulagača koje su surađivale s njegovom kriptomjenjačnicom FTX. Početkom studenoga portal CoinDesk objavio je da izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried (31) mešetari koristeći jednu kompaniju kako bi fiktivno povećao vrijednost druge, pa je tako izražena sumnja da se imovina fonda Alameda sastoji od FTT tokena, pomoćog tokena koji omogućuje pristup značajkama i uslugama platforme za trgovanje FTX, koji je, dakle, stvorila kriptomjenjačnica FTX. Mladog je poduzetnika magazin Fortune nazvao novim Warrenom Buffetom, a Buffet, zvan Mudrac Iz Omahe, jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu. Bankman-Fried, osebujan lik neukroćene kose kao iz zlatnih vremena Silicijske doline, ulagivao se i političarima obilno dijeleći novac za kampanje, pa je tako bio i jedan od većih donatora Joea Bidena 2020. godine.

Pisalo se da iza članka na CoinDesku stoji njegov najveći konkurent i bivši suradnik Changpeng Zhao, vlasnik kompanije Binance, koji i sam u posljednje vrijeme upozorava da tržište kriptovaluta treba regulirati. Uglavnom, Bankman-Fried je bankrotirao, nije postao novi Buffet, bogatstvo mu se istopilo kao maslac na tavi. Nije da ga treba žaliti, mlad je i za koju godinu može se pojaviti s novom shemom, no izazvao je potres i uzdrmao tržište već načeto inflacijom i nestabilnim kretanjima dionica i kamatnih stopa. Nije FTX jedini. Tisuće ljudi izgubile su svoje ušteđevine preko aplikacije za trgovanje kriptovalutama iEarn Bot. U Rumunjskoj su čak i vladini dužnosnici i akademici nasjeli pomno razrađenoj prijevari, čiji su idejni začetnici čak naveli jedan Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Huawei kao strateške partnere, iako oni nisu nikad čuli za tu aplikaciju. Prevaranti su se čak hvaliti trgovanjem temeljenim na umjetnoj inteligenciji, premda se radilo o notornoj tzv. Ponzijevoj shemi koju je osmislila pohlepna prirodna inteligencija (pitanje je bi li artificijelna nešto takvo uopće mogla iscrtati). Na kriptokonferenciji u švicarskom gradu St. Moritzu prije nekoliko mjeseci govorilo se o oporavku i novom rastu bitcoina, prve kriptovalute "izrudarene" 2009. godine. Kako je izvijestio CNBC, ovu 2023. ulagači vide kao "godinu opreza" i pitanje je hoće li bitcoin ponovno dosegnuti rekordnu vrijednost od gotovo 69.000 dolara.

Posljedice kolapsa FTX-a mogle bi se osjećati još šest do devet mjeseci, procjenuju neki analitičari koji misle da će već ove godine doći do blagog oporavka. Meltem Demirors, glavna strateška direktorica u CoinSharesu, prognozira da će bitcoin vjerojatno biti ograničen na donju granicu između 15.000 i 20.000 dolara i gornju između 25.000 i 30.000 dolara. No, upozorila je da su događaji iz 2022. prouzročili golemu štetu reputaciji kriptoindustrije, pa će trebati neko vrijeme da se vrati povjerenje. Bitcoin je usko povezan s rizičnom imovinom poput dionica, posebno u tehnološkom sektoru u SAD-u, pa na njegovu vrijednost utječu i promjene kamatnih stopa Federalnih rezervi i drugi makroekonomski potezi. Kad su Federalne rezerve podigle u svibnju prošle godine referentnu stopu za pola postotnog boda kako bi ukrotile rastuću inflaciju, to je potaknulo rasprodaju špekulativnih ulaganja, uključujući i bitcoin. Kriptovaluta terraUSD pala je ispod svoje fiksne vrijednosti i zajedno sa sestrinskom kriptovalutom lunom izgubila oko 40 milijardi dolara na vrijednosti. Nastala je lančana reakcija. Osnivač Južnokorejac De Kwon osumnjičen je za dovođenje u zabludu investitora koji su kupili njegove kriptovalute za milijarde dolara.

Sklonio se u Crnu Goru, gdje u kućnom pritvoru čeka suđenje. Određena mu je jamčevina od 400.000 eura (sudovi još ne dopuštaju jamčevinu u kriptovalutama, hrvatski su, na primjer, donedavno kazne određivali u njemačkim markama). Zajmodavci u kriptovalutama počeli su obustavljati isplate. U siječnju ove godine Komisija za vrijednosne papire i burze tužila je kriptotvrtke Genesis i Gemini zbog kršenja zakona o zaštiti ulagača. Genesis je podnio zahtjev za zaštitu od bankrota. U veljači se suosnivač FTX-a Nishad Singh izjasnio krivim za optužbe za prijevaru i pristao je surađivati s vlastima protiv Bankman-Frieda koji je dobio već tri optužnice, uključujući i onu za podmićivanje dužnosnika kineske vlade kako bi dobio pristup "zamrznutih" milijardu dolara te za kršenje američkog antikorupcijskog zakona. Ožujak je, kako je prenio Wall Street Journal, donio probleme jednoj od vodećih kriptobanaka Silvergate Capitalu, koja se u rekordnom roku – ugasila. Uslijedili su problemi i u tvrtki Coinbase.

Agresivno povećanje kamatnih stopa kako bi se pokušala suzbiti inflacija u SAD-u, naštetila je, dakle, rizičnoj imovini. No, nakon loše godine, nastupit će blagi oporavak, prognoziraju optimističniji stručnjaci. Drastičan pad bitcoina događa se otprilike svake četiri godine i obično prethodi naglom rastu, "tržištu bikova", a to bi se opet moglo dogoditi 2024. Američki optimistični financijaš Anthony Scaramucci čak vjeruje da bi za dvije-tri godine bitcon mogao vrijediti između 50 i 100 tisuća dolara. Možda je, čulo se u St. Moritzu, i dobro što se tržište kriptovaluta protreslo jer je postalo iracionalno i nepromišljeno. Zanimljivo je da je za vrijeme pandemije biznis s kriptovalutama cvao. Kako je lani pisao The Guardian, "bijeli ovratnici", koji su zaglavili kod kuće zbog pandemije, puni novca okrenuli su se dnevnom trgovanju kao načinu da si skrate vrijeme. Da im ne bude dosadno. Bitcoin je skočio s najnižih 5000 dolara u ožujku 2020. na više od 60.000 dolara godinu dana kasnije, slično kao i 2017. kad mu je cijena porasla 2300 posto. Sličan uspon zabilježila je i valuta ethereum, druga po popularnosti, koja je sa 120 dolara porasla na gotovo 5000 dolara u 2021. godini. I onda se dogodilo rat u Ukrajini, porasla je inflacija, kao i troškovi zaduživanja. Da će bitcoin preživjeti i kolati još desetljećima, uvjeren je David Gerard, autor knjige "Attack of the 50-Foot Blockchain".

– Sve što trebate je softver, blockchain i dva ili više entuzijasta. Osim ako ne dođe do novih strogih propisa, siguran sam da će kriptovalute ponovno procvjetati – smatra Gerard. Trgovanje kriptovalutama je i u Hrvatskoj sve bliže razini trgovanja dionicama. Interes za ulaganje u kriptovalute u Hrvatskoj postoji već godinama i logično je, kaže Hrdalo, da raste s rastom cijene i obrnuto.

– Nikad ne možete biti dovoljno educirani kad su financije u pitanju, potrebna je kontinuirana naobrazba, pogotovo kad je riječ o novim tehnologijama. Prema izvješću Eurostata, mladi u Hrvatskoj su dobro potkovani kad su digitalne vještine u pitanju, nadam se da će tako biti i s financijskom pismenošću – kaže. Na pitanje koliko će riječka afera poljuljati povjerenje u kriptovalute, kaže da svako negativno iskustvo vodi dva koraka natrag, a godine savjesnog rada jedva stanu u jedan korak naprijed.

– Nadam se da će se zainteresirani za kriptovalute dovoljno obrazovati da usvoje temeljnu postavku blockchaina – decentralizaciju. Koja je kakvo-takvo jamstvo sigurnosti, iako apsolutna sigurnost, naravno, ne postoji – zaključuje V. Hrdalo. Ovaj tjedan o kriptovalutama razgovaralo se na tematskim konferencijama od Splita do Miami Beacha. I dok se lani na Floridi okupilo čak 26.000 zainteresiranih, ovaj put sve je bilo skromnije jer im je glavni lanjski sponzor bankrotirao, a bitcoin je izgubio više od trećine svoje vrijednosti u dolarima. Našao se, pišu američki mediji, na konferenciji i Vít Jedlička, češki političar koji je promovirao svoj kripto-libertarijanski projekt Liberland između Hrvatske i Srbije, na zemljištu površine sedam četvornih kilometara. Moto te imaginarne "zemlje" je "živjeti i pustiti druge da žive", a bitcoin je ravnopravna valuta "službenom" meritu. Jedan merit je jedan dolar ili 0,000036766415791 bitcoin...

