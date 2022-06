Stanje s kriptovalutama je na klimavim nogama, evo kakav je plan EU

Svatko tko se dugo bavi Bitcoinom i kripto tržištem navikao je na periodične oscilacije cijena gore-dolje, no trenutno su kriptovalute među najvećim gubitnicima na ulagačkom tržištu. Bitcoinom se u petak trgovalo po cijeni od 29.500 dolara, još u studenome cijena mu je bila 64 tisuće dolara, a u ponedjeljak se čak i lagano popeo iznad 30 tisuća dolara, no ovaj tjedan mu i dalje cijena oscilira.

Izgubljena ulaganja

Da bi predvidjeli kakvo je raspoloženje ulagača na tom tržištu financijaši redovito izračunavaju i prate takozvani indeks ‘straha i pohlepe’ koji se, kad su kriptovalute u pitanju zadnjih dana kretao od 8 do 13 u odnosu na maksimalnih i optimističnih 100. Samo jednom u povijesti zabilježena je niža vrijednost indeksa straha i pohlepe, i to u kolovozu 2019. s vrijednošću od pet, kada se Bitcoin borio s cijenom od 10.000 dolara, koju je izgubio nekoliko tjedana kasnije.

Bitcoin je već postavio povijesni negativni rekord jer mu je prvi put u desetogodišnjoj povijesti te kriptovalute cijena pala osam tjedana zaredom. Na kripto tržištu se prvo urušio jedan od većih stablecoinova Terra Luna UST koji je imao oko 18 milijardi dolara tržišne kapitalizacije, te su ulagatelji u taj projekt izgubili gotovo cijeli iznos ulaganja. Nakon pada Terra Lune, nad kriptovalutama kao Damoklov mač sada visi kripto dolar Tether.

To je također ‘stabilizator’ koji je, kao što mu ime sugerira vezan uz američki dolar, no cijena mu je pala ispod vrijednosti dolara. Organizacija koja stoji iza Tethera više puta je istaknula da način na koji Tether funkcionira nije usporediv s Terra Lunom, te da oni imaju velike rezerve s kojima mogu isplatiti ulagatelje, no to nisu ničim potkrijepili. Vrijednost imovine u

Tetheru je visokih 72 milijarde dolara. Što se buduće izvedbe Bitcoina tiče ulagači se nadaju da vodeća kriptovaluta neće pasti ispod 28.500 dolara, jer ako se to dogodi tada ne treba isključiti daljnje gubitke i do 35 posto. Padovi su posebno dramatični za manje kriptovalute koje su izgubile i do 90 posto svojih rekorda svih vremena. Kako gubici rastu tako jačaju pokušaji država da reguliraju to tržište pa su se ovih dana i najjače industrijske države iz skupine G7 izjasnile za brzu i sveobuhvatnu regulaciju kriptovaluta.

- Sva tržišta, i tradicionalna i crypto, su u silaznom trendu od početka 2022. što se može pripisati općim makro uvjetima na financijskim tržištima povezanima s rastućom inflacijom, promjenom politike US FED-a i ostalim pokazateljima kretanja najvećih ekonomija svijeta - komentirao je član upravnog vijeća Hanfe Jurica Jednačak, uz opasku da je urušavanje Terra Lune dodatno pridonijelo negativnom trendu na kripto tržištu te je ono još jedan dokaz visokih rizika i volatilnosti kripto tržišta.

- Važno je da građani ne ulažu u ono što ne razumiju i ako se upuste u tu vrstu ulaganja da se prije toga educiraju o svim rizicima s obzirom da tržište nije regulirano i da ulagatelji nemaju zaštitu kao prilikom ulaganja u tradicionalne financijske proizvode - kaže Jednačak. Tržište kriptovaluta nije regulirano u Hrvatskoj, kao niti u europskim okvirima, a ovlasti Hanfe proizlaze samo temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te im ona ne izdaje odobrenja za rad, ne licencira članove uprava niti je ovlaštena obavljati nadzor nad kvalitetom pruženih usluga, kako to radi u odnosu na subjekte nadzora čije su djelatnosti regulirane posebnim propisima i nad kojima Hanfa ima zakonske ovlasti provoditi nadzor.

Kripto mjenjačnice

No, u Hanfi kažu da se na razini EU priprema posebna regulativa koja će na cjelovit način regulirati tržište kriptoimovine, te Hanfa aktivno sudjeluje u njezinu donošenju. Hanfa naglašava da raspolaže ograničenim podacima o trgovini kriptovalutama, u odnosu na društva koja su ih obavijestila da se bave razmjenom virtualnih i fiducijarnih valuta. U prva četiri mjeseca 2022. godine volumen prometa na domaćim kripto mjenjačnicama iznosio je 461,8 milijun kuna, što je pad od 30 posto u usporedbi s prva četiri mjeseca prošle godine. - Napominjemo da taj podatak nužno ne obuhvaća sav promet svih hrvatskih građana (koji mogu trgovati i na ino mjenjačnicama) te da usluge hrvatskih kripto mjenjačnica mogu koristiti i stranci - kažu u Hanfi.

