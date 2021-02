Troskot: U sramotnom zaključku Vlade nigdje se ne spominje ukidanje prislinih članarina u HGK

Nakon bure koja se prošlog petka dogodila u Saboru, kada je srušen kvorum jer je šef Sabora Gordan Jandroković s dnevnog reda glasanja maknuo Mostov prijedlog izmjena Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), kojim se tražilo ukidanje obaveznih članarina u toj instituciji, iz Vlade su početkom ovog tjedna tvrdili kako su se vladajući oko HGK sve dogovorili te će se ići u postepeno ukidanje članarine. No, neki saborski zastupnici danas poslijepodne na društvenim su mrežama objavili zaključak vladajuće koalicije na tu temu, ustvrdivši da se ukidanje članarina u HGK nigdje ne spominje.

- Upravo smo dobili sramotni zaključak Vlade u kojem se nigdje ne spominje ukidanje prisilnih članarina za HGK. Hrebak i HSLS su ovo potpisali, ali ako za ovo sutra budu glasovali, uz odbacivanje našeg prijedloga zakona, to će biti izdaja svega onoga što su govorili posljednjih dana, ali i njihovog DNK-a (kako su si tepali) i protržišne politike čiji su navodno zagovaratelji - objavio je na svom Facebook profilu Zvonimir Troskot iz Mosta.

>> VEČERNJI TV Hrebak: Uvjetovat ćemo Vladi da do 15. srpnja izradi zakon o HGK, želimo cjelovitu reformu, a ne kozmetiku

Troskot nam je u razgovoru dodatno prokomentirao cijelu novonastalu situaciju, a upitali smo ga i čudli ga uopće ovo što se dogodilo.

- Od ponašanje Vlade više me začudilo ponašanje koalicijskih partnera jer sam slušao kolege iz HSLS-a kada su rezolutno govorili da su za ukidanje prisline članarine u HGK. Usto, i Radimir Čačić je još 2009. tu instituciju nazivao parazitskom. Uostalom, Čačić je svojvremeno bio u Vladi i ništa tada nije napravio po pitanju te članarine. A jedna i druga stranka, i HSLS i Čačićevi Reformisti, zagovaraju reforme i slobodno tržište, odnosno slobodno poduzetništvo sa što manjim uplivom države. Ovim ponašanjem premijer Plenković pak nije napravio ništa drugo nego potvrdio da ima istu ekonomsku politiku kao i Katarina Peović iz Radničke fronte, pri čemu je zastupnica Peović cijelo vrijeme zadržala svoju principijelnost u ekonomskim stavovima - kazao nam je danas oko 19 sati Zvonimir Trsokot istaknuvši da će se Most i dalje nastaviti boriti za domaće poduzetnike i obrtnike jer su Mostovci započeli s prikupljanjem potpisa za ukidanje i obavezne članarine u Hrvatskoj obrtinčkoj komori.

Kada smo ga pitali zna li što će onda sutra biti na dnevnom redu glasanja u Saboru, odnosno koja je sudbina Mostovih predloženih izmjena Zakona o HGK, Troskot je uzvratio da - ne zna.

- Ne znamo što će sutra biti na glasanju. Kako je Gordan Jandroković prošli petak rekao da može zakon maknuti iz dnevnog reda glasanja kada god on to hoće, onda bi ga valjda, po toj logici stvari, on sutra mogao i staviti na glasanje. No, koji god da je scenarij u pitanju, ovo je poraz Vlade i njenih koalicijskih partnera jer ne mogu provesti ni najobičniju reformu institucije kao što je HGK, a kamoli reformu u cijeloj državi. Jer, sjetimo se, Plenković i Jandroković prošli su petak žrtvovali i poduzetnike, i obrtnike, i ribare, i stanovnike Sisačko-moslavačke županije kako bi zaštitili korupciju i uhljebništvo u HGK.

A zaključkom Vlade u kojem se nigdje ne spominje ukidanje članarine u HGK nezadovoljan je i saborski zastupnik te predsjednik stranke Fokus Davor Nađi.

- Nažalost, vladajuća većina se usuglasila i sutra će Saboru predložiti Zaključak iz kojeg se ni po čemu ne može naslutiti ni ukidanje obaveznog članstva ni obavezne članarine. Vrlo je izgledno da će takav zaključak biti i usvojen. Antireformska Vlada nastavlja pod motom očuvanja "institucija" kočiti i najmanji napredak koji bi doveo u pitanje njihovu biračku bazu temeljenu na uhljebništvu i kontroli većine gospodarskih aktivnosti u državi - ustvrdio je Nađi na svom Facebook profilu.

O tome se na Twitteru oglasio i SDP napisavši:

- U zaključku vladajućih ni slova o ukidanju članarina u HGK. Ma je li moguće da su vladajući (ponovno) lagali?