UŽIVO Plenković potvrdio da Vlada kreće u reformu HGK, oštro napao Most i Glas poduzetnika

Danas se u 13 sati sastala vladajuća većina na kojoj su prihvatili zaključak većine da se Vlada u sljedećih nekoliko mjeseci obveže da napravi novi zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Izjavu nakon sastanka dao je premijer Andrej Plenković.

“Prošli smo sve relevantne političke teme. Dogovorili smo da će se zatražiti da se usvoji zaključak da se u roku od 6 mjeseci predloži Saboru reforma sustava HGK sukladno analizi itd”, rekao je Plenković.

“Izvijestili smo o situciji nakon što je preminuo Miroslav Tuđman, imat ćemo zastupnika koji će ga zamijeniti. Govorili smo o incidentu na granici od vikenda, o članovima EP-a koji su došli neslužbeno s ciljem da ilegalno prijeđu granicu Hrvatske i BiH čime se krše hrvatski propisi. Kontaktirat ćemo predsjednika EP-a i izvijestiti o ovome te uložiti prosvjed jer je ovo neprihvatljivo. Sramotno je ponašanje SDP-a s kojima su očito bili povezani i u dogovoru. Dali su priopćenje koje je protiv nacionalnih interesa RH i ne znam kako je došlo do mogućnosti da se SDP upusti u ovakav korak koji je protiv nacionalnih interesa RH”, dodao je premijer.

Odgovarajući dalje na pitanja dodao je: “Most je populistička, demagoška, antieuropska i antimanjinska opcija. Ovo uopće nije njihova ideja, oni to prepisuju od UGP-a koji potiču ljude na neposluh. Niti su originalni niti su uspjeli, a kamoli da zbog činjenice da su napustili Sabor s oporbom, da su srušili kvorum znajući da je Tuđman tad bio u teškom stanju. Jasno sam i jučer naglasio – inicijative za izmjene komorskog sustava trebaju dolaziti iz bilo koje političke opcije, ali na način na koji to želi parlamentarna većina i u trenutku koji je primjeren.”

Na pitanje hoće li se ići na depolitizaciju HGK i o plaći g. Burilovića rekao je: “Što se tiče čelnog čovjeka HGK, on nije izbor Vlade. Predsjednika HGK biraju članovi Komore. Na njima je da biraju, izabrali su kandidata za kojeg su mislili da će biti najbolji.

Što se tiče plaće, njegova plaća u HGK je slična predsjedniku Vlade, ostalo su naknade za članstvo u različitim tijelima. To je velik iznos. Možemo razmatrati jesu li te naknade previsoke. One nisu određene odlukama Vlade.”

“Inicijator ideje je konkurentska udruga, oni su prepisivači, lijevak u koji možete ubaciti što god hoćete”, dodao je Plenković o Mostu.

“Nije normalno rušiti kvorum da 76. zastupnik većine ne može ni video vezom sudjelovati zbog bolesti. To nije uobičajeno ni moralno ni kulturno. To je signal kakva je oporba u Saboru. Liberalni partneri imaju tu temu kao dio svoj platforme, ideološke postavke, no ona nije bila predmetom programa Vlade ni koalicijskog sporazuma. Ta tema dolazi na red u ovom trenutku samo zbog prepisivanja inicijative konkurentske udruge. A mi ćemo je staviti na dnevni red kad procijenimo da je to korisno. I druge zemlje imaju Komore. Ovo je pokret koji bi trebao rušiti institucije, to nema veze samo s ovom temom.”

Nikola Grmoja je rekao da je Vlada ta koja demontira institucije, da je sve pod utjecajem Vlade. Plenković je na to rekao: “Nisam čuo taj komentar, ali ne čudi me. To je populistička, demagoška ekipa… Bila je pogreška ići s njima u suradnju, nikome to ne bih preporučio, to je najgore od najgoreg što se nekome od partnera može dogoditi. Ako s nekim morate u partnerstvo, idite sa svima osim s njima. Ići u eter s informacijama da su pod utjecajem Vlade sudovi, to je najgore od najgoreg što postoji u četvrtom desetljeću hrvatske demokracije.

Na temelju kojeg dokaza je to rekao? U ovom tjednu se puno toga razotkriva. Oporba izlazi iz sabornice kad je jedan zastupnik bolestan. SDP potiče se kršenje hrvatskih zakona i pozdravlja inicijativu ilegalnog prijelaza granice i orkestrira incident na granici. Sad ovaj iz Mosta insinuira da Vlada utječe na presude. Teško da može niže.”

Uskoro opširnije...