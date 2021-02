Hrebak: Uvjetovat ćemo Vladi da do 15. srpnja izradi zakon o HGK, želimo cjelovitu reformu, a ne kozmetiku

U studiju Večernjeg lista gostuje Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a.

U svome gostovanju osvrnut će se na najnovija zbivanja u Hrvatskoj.

Od sastanka vladajuće koalicije na kojem se raspravljalo o budućnosti HGK pa sve do udruge Glas poduzetnika koja je u srijedu organizirala prosvjed u Zagrebu zbog neadekvatnog obeštećenja ugostitelja u trenutku gdje im je Stožer zbog epidemioloških mjera zabranio rad.

Osim toga, komentirat će i novu šeficu uprave Podravke Martinu Dalić ali i otkriti detalje oko kampanje koja uskoro kreće za lokalne izbore koji se održavaju u svibnju.

Emisiju vodi: Petra Maretić Žonja

Danas je održan veliki prosvjed u centru Zagreba gdje su mahom ugostitelji i vlasnici teretana izrazili nezadovoljstvo mjerama i načinom obeštećenja od strane države u vremenima kad im je Stožer sukladno epiemiološkim mjerama zabranio rad. Zar ne bi bilo logično da je i HSLS kao liberalna i protržišna stranka stao iza prosvjeda?

Pa stali smo iza njih. Cijelo ovo vrijeme imamo odličnu suradnju s Nacionalnom udrugom ugostitelja i zalagao sam se za liberalne mjere prema ugostiteljima. Mi smo kao vladajuća većina pooštrili mjere tek onog trenutka kad su počeli pristizati pritisci iz medija i dijela javnosti. U svakom slučaju ja podržavam današnji prosvjed.

Podržavate li baš sve njihove zahtjeve?

Da, podržavam. Pa to je bit liberalne politike i predstavlja sve ono za što se mi u HSLS-u borimo. Ne treba ni spominjati primjer Bjelovara gdje sam maksimalno izašao u susret ugostiteljima. Išao sam toliko daleko da su mi to neki poduzetnici iz drugih branši otvoreno zamjerali. Ukinuli smo prirez, porez na potrošnju, oslobodili smo ih plaćanja svih terasa do 31. lipnja neovisno o tome kakav ishod bude s pandemijom., oslobodili smo ih komunalne naknade dok su zatvoreni... Ne znam da je to ijedan drugi grad napravio.

Kako se postavljate po tom pitanju unutar vladajuće koalicije?

Jasno artikuliramo svoj stav onoliko koliko nam to dopušta izborni legitimitet s dva saborska zastupnika. Jučer smo imali koalicijski sastanak...

O čemu ste pričali, razmišljali se o relaksaciji ili potpunom ukidanju mjera?

Razmišlja se o otvaranju terasa kafića. Dakle slobodno bi radili oni objekti koji imaju zimsku, odnosno ljetnu terasu. O drugim detaljima procjenjivat će epidemiološka struka. Naša najveća briga sada jest to što ne znamo što će se događati s novim sojem koronavirusa. Naime, Hrvatska se polako sprema za turističku sezonu. Mislim da to može biti jedna od najplodonosnijih sezona ikad, iz jednostavnog razloga što naše konkurentske zemlje u turističkom smislu još uvijek imaju prevelikih problema s pandemijom. Još uvijek imamo najliberalnije mjere u Europi koje su polučile sjajan rezultat i stoga treba biti oprezan. Uglavnom, cijelu priču oko produljenja mjera za kafiće otežao je problem oko nabavke i isporuke cjepiva na razini EU.

Dakle, kafići bi bili otvoreni već sad da je plan s cijepljenjem išao po dogovorenom rasporedu?

Da, tako je. Ali to ne znači da ja te ugostitelje ne razumijem. Itekako znam kako je živjeti s plaćom od 4.000 kuna i neki će reći da je meni lako pričati iz pozicije gdje imam saborsku plaću. Ok, ali ja ih i dalje razumijem i nastojim im pomoći.

Kako komentirate pojedine nelogičnosti kod epidemioloških mjera? Primjerice, restorani smiju prodavati kavu za van, a kafići pored njih ne smiju. S druge strane hotelski lanci rade punom parom. Njihovi interni kafići i restorani su krcati...

Previše se tu dogodilo nelogičnosti pa i u samoj znanosti. Možemo to usporediti s onim prvim zatvaranjem vrtića i škola do osmog razreda. Kasnije se ispostavilo da oni uopće nisu žarišta. Ja osobno zagovaram i mislim da kafići i ugostiteljski objekti nisu toliko problematični. Ali nisam u to siguran, nisam epidemiolog. Teško je donijeti konačnu odluku, ali da ima nelogičnosti - ima.

Smatrate li da se ugostiteljima treba više financijski pomoći?

Mislim da njihov problem nije u novcu niti visini naknada. Najveći je problem što te isplate na mnogim mjestima kasne i do 60 dana. Izdržali smo godinu dana pandemije, izdržat ćemo još nekoliko tjedana. Dolaze ljepši dani i proljeće. Novac će svima biti ispraćen i uskoro će svi krenuti s radom.

Skupljate li političke poene na priči oko HGK-a i obveznom plaćanju članarina toj oranizaciji?

Tu priču na dnevni red je stavio Most, ali ne želim pričati o njima. Oni su dva puta bili u koaliciji s HDZ-om. Svojevremeno su imali četiri ministra u Vladi, među ostalim i ministra gospodarstva. Da su htjeli to napraviti mogli su.

Ok, ali i HSLS je u koaliciji s HDZ-om duže nego Most, vi ste kao liberalna stranka to mogli predložiti mnogo puta u posljednjih 20 godina.

Jesmo, OK. Ne želim se ovdje baviti politikanstvom. Krenimo od početka. Dakle, mi smo unutar vladajuće koalicije shvatili da imamo problem s HGK i zahtijevali smo da se HGK mijenja. To je naš koalicijski partner prihvatio i sjeo s nama. Tu nije problem Most, nego izostanak naše vlastite inicijative. To znači da ćemo u petak na glasanju imati stabilnu većinu, donijet ćemo zaključak kojom obvezujemo Vladu da najkasnije do 15. srpnja izradi prijedlog zakona, stavi ga na saborske klube i izglasamo ga. To nije puno vremena, četiri mjeseca su sasvim dovoljno. Tu ne pričamo samo o ukidanju obveznog plaćanja članarine, nego o cjelovitoj reformi. Mostov prijedlog se temelji na promijeni nekoliko riječi u zakonu. To za mene nije reforma nego kozmetika.

Što će točno biti obuhvaćeno promjenom tog zakona, možemo li dobiti konkretne prijedloge?

Ja želim da se ide sa 50 posto ukidanja članarina i da se ide u oslobođenje plaćanaj obvezne članarine manjim poduzetnicima odmah.

Što ako to glasovanje u Saboru ne prođe i od zakona ne bude ništa?

Nema šanse, to se neće dogoditi.

Bi li ne donošenje tog zakona bio dovoljan za HSLS-ovo napuštanje koalicije?

Neću vam odgovarati na hipotetska pitanja. Do sada su svi naši razgovori s premijerom prošli korektno i pošteno. Kad smo ulazili u koaliciju mnogi su mi govorili da će me Plenković prevariti, ali ja vam mogu reći da je zakon o transparentnosti izglasan u roku od 6 mjeseci nakon stupanja na vlast. To je bio naš uvjet.

Je li transparentan slučaj gospodina Žarka Tušeka koji se našao u središtu afere sa snimanjem i političkom trgovinom?

Naravno da nije. Kao što nije transparentno djelovanje gospodina Puljašića ili Žinića. HDZ bi u nekim prošlim vremenima vjerojatno prošao preko toga, ali ne vidim da se to sada događa. Predsjednik Milanović je u pravu kad kaže da je to stvar političke prakse. Svatko tko kaže da to u politici nije pokušao vam laže. Vjerujte mi. Ja osobno izbjegavam takvu praksu, ali to je stvar standarda. Dogovaranje funkcija, nadzornih odbora, vijeća... Korupcija ne bira stranke, korupciju biraju individualci koji koriste stranačke pozicije kako bi ostvarili vlastitu korist.

Je li transparentno to što je Martina Dalić politički predložena za predsjenicu uprave Podravke?

Mislim da to nije dobar potez da aktivni ili bivši političari dolaze na takve dužnosti. Nisam siguran koliko je to dobra poruka pošto sam ja liberal i zalažem se za što manji utjecaj države i politike na tržištu.

Vjerujete li da ćete dobiti još jedan mandat na čelu Bjelovara na predstojećim lokalnim izborima?

Da, vjerujem. Uveli smo u grad transparentnost, smanjili administraciju, smanjili zaduživanje, olakašali posao poduzetnicima. Mislim da su to ljudi prepoznali premda nikad ne volim podcjenjivati protukandidate.

Danas ste izjavili da vam je žao što Damir Vanđelić neće biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba jer ste ga bili voljni podržati?

Da podržali bismo ga jer je to jednostavna matematička formula da Milan Bandić ode u prošlost. HDZ je do sada u Zagrebu imao neuvjerljive kandidate koje je Milan Bandić olako pobjeđivao. U drugi krug bi ušao s kandidatom ljevice, a Bandić bi osvojio glasove HDZ-ovaca. Mislim da je Vaneđlić čovjek koji može dobiti 15 do 20 posto podrške.

