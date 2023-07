Oporba o Jandrokovićevoj kćeri i Banožiću: 'To je slika i prilika HDZ-ove Hrvatske'

Saborske oporbene zastupnice Marija Selak Raspudić i Sandra Benčić rješavanje pitanja vezanih za nekretnine dok traje štrajk u pravosuđu ministra obrane Marija Banožića i kćeri predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića ocijenile su sramotnim i slikom i prilikom HDZ-ove politike.

„Nastavlja se nešto što gledamo 30 godina, a to je da građani ne mogu ono što mogu moćnici, sramotno ” , kazala je Sandra Benčić (Možemo!) u Saboru u srijedu upitana za komentar o dva slučaja. Dodala je kako je sramotno što je ministar Banožić uopće tražio APN-ov kredit a sada još u jeku najdužeg štrajka u pravosuđu uspijeva upisati hipoteku za taj kredit.

„On uspijeva, dok stotine i tisuće drugih građana to ne uspijeva” rekla je . Marija Selak Raspudić (Most) ustvrdila je da je to „slika i prilika HDZ-ove Hrvatske”. „Očito je da živimo u paralelnoj stvarnosti, za većinu građana Hrvatske štrajk je kolaps sustava dok istodobno za neke funkcioniraju stvari kao da štrajka nikada nije ni bilo”, rekla je.

„Možda je to razlog zašto se Plenkoviću ne žuri zaustaviti ovaj štrajk, on i ljudi oko njega posljedice štrajka ne osjećaju”, dodala je. Saborske zastupnice prozvale su također predsjednika Republike Zorana Milanovića jer još nije odgovorio hoće li ili ne sazvati izvanrednu sjednicu Sabora . „Nesporno je da ovakvim odugovlačenjem ide na ruku vladajućoj strukturi i da nešto kalkulira”, smatra Selak Raspudić. Prozvale su i premijera Andreja Plenkovića.

Selak Rasudić ustvrdila je da kod štrajka u pravosuđu „demonstrira silu nad ženama”, a Benčić da se „kukavički skriva” od plinske afere jer je ili ucijenjen ili nema hrabrosti za razrješenje Uprave HEP-a.

