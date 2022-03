Opetovano vozio bez položenog vozačkog pa mu policija privremeno oduzela automobil te ide u zatvor 15 dana

Ostao je privremeno bez automobila, a ide i u zatvor 15 dana. Rezime je to onoga što se dogodilo 38-godišnjaku kojeg je prometna policija u Puli zaustavila 27. ožujka u 14.40 u Dukićevoj ulici.

Upravljao je Golfom pulskih oznaka i to bez položenog vozačkog ispita. On je inače prometni recidivist koji opetovano vozi bez položenog vozačkog ispita, pa su mu policajci privremeno oduzeli automobil. Priveden je i sucu za prekršaje koji ga je zbog počinjenih prekršaja poslalo u zatvor na 15 dana.

Problem s prometnom policijom imao je i 47-godišnjak, koji doduše nije završio u zatvoru no zato je prijavljen zbog počinjenja niza prekršaja. On je 30. ožujka u 17.15 upravljao Renaultom pulskih oznaka vozeći Istarskim ipsilonom. U automobilu je prevozio bale sjena, a automobil mu se kod Limske Drage zapalio. Vozač je odmah uklonio bale, pokušavajući ugasiti požar, no u tome nije uspio. Vozilo je dosta oštećeno, a šteta je nekoliko desetaka tisuća kuna. No požar na vozilu nije bio jedini problem 47-godišnjaka.

Policija je utvrdila da je požar na vozilu izbio jer vozilo nije bilo tehnički ispravno. Utvrđeno je i da su prometna dozvola i osiguranje vozila istekli još prije dvije godine te da vozilo nije adekvatno održavano. Osim toga, utvrđeno je i da je za registracijskim pločicama i prometnom dozvolom raspisana objava. Zbog svega toga 47-godišnjak je prekršajno prijavljen.