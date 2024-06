Opet će biti gužve u autopraonicama: Saharski pijesak stiže u Hrvatsku, evo kada će ga biti najviše

Nakon što je gotovo cijeli prošli tjedan nebo iznad Hrvatske bilo mutno zbog saharskog pijeska, a praonice automobila su trljale ruke zbog velikih gužvi koje su građani napravili želeći oprati svoje limene ljubimce od prljavštine, ista nas situacija ponovno čeka. Naime, saharski pijesak u Hrvatskoj se ponovno očekuje u nedjelju i ponedjeljak, a to nam je potvrdila Josipa Kuzmić, voditeljica Odjela za pomorsku meteorologiju u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

- U nedjelju 30. lipnja i ponedjeljak 1. srpnja očekuje se pojava saharske prašine i zamućene atmosfere nad područjem Hrvatske. Naime, nad sjevernom Afrikom prisutna je ciklonalna aktivnost što dovodi do dizanja prašine, a sljedećih dana po visini se nad Mediteranom i Jadranom uspostavit će se jugozapadno strujanje. Također, prizemno će se ciklona s Pirenejskog poluotoka premještati prema sjeveroistoku, dok je nad Jadranom i Sredozemljem polje malo povišenog tlaka zraka. Prema tome, očekuju se sinoptički uvjeti povoljni za prijenos saharske prašine prema Jadranu i Hrvatskoj, osobito tijekom nedjelje i ponedjeljka - kazala nam je Josipa Kuzmić.

Saharski pijesak, poznat i kao pustinjska prašinu, sastoji se od sitnih čestica pijeska i prašine koje vjetar podiže s površine Sahare, najveće pustinje na svijetu, smještene u sjevernoj Africi. Ovaj fenomen se najčešće događa tijekom sušnih perioda kada jaki vjetrovi, poput pasata i sezonskih oluja, podižu prašinu visoko u atmosferu i prenose je na velike udaljenosti. Saharski pijesak, iako naizgled negativan zbog svog utjecaja na zdravlje i kvalitetu zraka, također ima korisne aspekte, poput obogaćivanja tla hranjivim tvarima.

Inače, vrijeme će danas biti pretežno sunčano i toplije. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne na istoku. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C. Sutra pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna većinom od 29 do 34 °C.

GALERIJA Ovako su izgledali automobili u Zagrebu nakon saharskog pijeska