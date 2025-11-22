Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
GAĐEVINSKI RADOVi NA PALAČI PRAVDE

Općinski sud u Zagrebu seli se na dva tjedna, poznate su i lokacije

Općinski građanski sud u Zagrebu
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.11.2025.
u 11:55

Nakon što radovi na zgradi budu okončani, svi poslovi suda će se nastaviti obavljati na adresi Ulica grada Vukovara 84.

Općinski građanski sud u Zagrebu privremeno će raditi u izmijenjenim okolnostima zbog građevinskih radova na zgradi suda, od ponedjeljka, a očekivano trajanje radova je dva tjedna, piše na mrežnim stranicama suda. Zgrada u Vukovarskoj bit će tako zatvorena, a sud će nastaviti s radom na izmještenim lokacijama. Obiteljski odjel biti će premješten na adresu Pantovčak 258 gdje će biti održana ročišta u obiteljskim predmetima, koja su zakazana za razdoblje od  24. studenog do okončanja radova i povratka u zgradu suda.

Prijemna pisarnica i Otpremna pisarnica ovoga suda biti će pak privremeno premještene u zgradu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u Vukovarskoj 49. Sudska uprava ovoga suda, kao i sudska uprava Općinskog radnog suda u Zagrebu će biti premješteni u prostorije Županijskog suda.

Ostale tehničke službe suda će također biti razmještene i nastaviti s obavljanjem poslova. O odgodama ročišta, kao i o održavanju ročišta na drugim lokacijama u navedenom razdoblju, strankama će biti poslane sudske odluke i pozivi, kažu sa suda.

S obzirom na izvanredne okolnosti, brojevi telefona na koji će građani moći kontaktirati sud će od 24. studenog, biti objavljeni na mrežnoj stranici suda, dok se adrese elektroničke pošte suda i broj mobitela na koji novinari mogu kontaktirati glasnogovornika suda neće mijenjati.

Nakon što radovi na zgradi budu okončani, svi poslovi suda će se nastaviti obavljati na adresi Ulica grada Vukovara 84. O završetku radova i povratku u zgradu suda, kao i drugim važnim informacijama, ovaj će sud objaviti priopćenje na svojoj mrežnoj stranici.
Ključne riječi
palača pravde Zagreb Općinski Građanski sud u Zagrebu Općinski sud

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja