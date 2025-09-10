Opasno vrijeme se ne smiruje: DHMZ izdao najviši stupanj upozorenja za jednu regiju

U većem dijelu Hrvatske u četvrtak ujutro i dalje će biti česta kiša, lokalno i obilna, a posebice u južnim krajevima gdje se očekuju količine i veće od sto litara po četvornome metru. Zbog jakog juga moguće su i poplave riva, dok će ponegdje biti i nevremena. Temperatura zraka u tim područjima kretat će se između 21 i 27 stupnjeva, prognozira HRT.

DHMZ je za Dubrovačku regiju aktivirao iznimno opasni meteoalarm, dok su za Kninsku i Splitsku regiju na snazi opasni alarmi. Za većinu ostatka Hrvatske vrijedi upozorenje za potencijalno opasno vrijeme, a razlog su obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme koje se očekuje u narednim danima.

Foto: DHMZ

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije zadržat će se promjenjivo i nestabilno vrijeme, osobito u noćnim i jutarnjim satima, uz kišu, lokalno obilniju, praćenu grmljavinom. Ponegdje će puhati jak jug ili jugozapadni vjetar, što će na moru stvarati umjereno valovito, a prijepodne i valovito more.

Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska u prvom dijelu dana bit će vjetrovitiji i valovitiji, dok se poslijepodne očekuje djelomično razvedravanje. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 17 stupnjeva, dok će poslijepodnevne dosezati između 20 i 27 stupnjeva, ovisno o regiji. U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će biti toplije i sunčanije nego u srijedu, iako još uvijek mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, uz prolazno jak vjetar.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će u noći i ujutro biti česta, mjestimice i obilnija kiša, dok poslijepodne nakon sunčanih razdoblja postoji mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom. Jutarnje temperature u tim krajevima bit će oko 18 do 19 stupnjeva, a poslijepodnevne oko 26 stupnjeva.

Do petka u unutrašnjosti će danju prevladavati razmjerno toplo vrijeme, ponegdje i još malo toplije, uz svježa jutra i lokalnu maglu. Većinom će biti suho i sunčano, a u gorju se povremeno mogu javiti pljuskovi. Na Jadranu petak i subota donijet će većinom suho i sunčano vrijeme, iznadprosječno toplo za ovo doba godine, uz povremeno umjeren maestral. Nedjelja donosi ponovno nestabilnije i svježije vrijeme, a na Jadranu se očekuju pljuskovi i promjenjivo vrijeme, čime se zaključuje period obilnijih padalina i nestabilnosti u većem dijelu Hrvatske.