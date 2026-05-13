Tko je sve optužen u velikom korupcijskom skandalu? Glavni osumnjičeni: "Nemam vile, imam samo stan i auto...'

Dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskog vrši snažan pritisak za ubrzano članstvo Ukrajine u Europsku uniju, duboki korupcijski skandal u samom srcu njegove administracije ozbiljno potkopava tvrdnju da je zemlja spremna za pristupanje bloku. U ponedjeljak su ukrajinski tužitelji službeno optužili Andrija Jermaka, nekada jednog od najbližih suradnika Zelenskog i de facto drugog najmoćnijeg čovjeka u zemlji, za korupciju i pranje novca. Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije opisali su Jermaka, kojeg je Zelenski smijenio još u studenom prošle godine, kao "člana organizirane kriminalne skupine" umiješane u pranje 8,9 milijuna eura na elitnom građevinskom projektu u blizini Kijeva. Optužbe su dio šire istrage golemog korupcijskog slučaja vrijednog oko 85–100 milijuna dolara u energetskom sektoru, ponajviše u državnom nuklearnom monopolu Energoatom. Skandal je izbio u studenom 2025., kada su antikorupcijske agencije otkrile navodnu zavjeru za izvlačenje mita od dobavljača energetskog sektora.

Optužbe su uslijedile nakon što su procurili transkripti telefonskih razgovora koji navodno dodatno impliciraju Zelenskog, njegove pomoćnike za nacionalnu sigurnost i bliske suradnike u sheme mita, prijevare i trgovine utjecajem, uglavnom povezane s energetskim i obrambenim sektorom, te s nedavno nacionaliziranom bankom. "Čekao sam ovo", rekao je za POLITICO Oleksij Gončarenko, oporbeni zastupnik iz stranke Europska solidarnost bivšeg predsjednika Petra Porošenka, koji je dobio i objavio transkripte. "Mislim da su antikorupcijska tijela odlučila djelovati upravo zbog objavljivanja snimaka", dodao je. Porošenko je za isti portal upozorio na ozbiljne posljedice. "Nažalost, korupcijski skandali ove vrste u ratno vrijeme stvaraju ozbiljne probleme za zemlju. Oni potkopavaju obrambene sposobnosti, štete međunarodnom ugledu i sigurno ne pomažu europskim integracijama", dodao je.

Svi optuženi, uključujući Jermaka, negiraju krivnju. Na sudskom ročištu u ponedjeljak Jermak je rekao novinarima: "Kad istraga završi, dat ću komentare. Nemam vile, imam samo stan i automobil – vidite". Dmytro Lytvyn, pomoćnik Zelenskog, poručio je u WhatsApp grupi novinara: "Istraga je još u tijeku, prerano je za bilo kakve procjene".

Neki zastupnici vladajuće stranke Sluga naroda tvrde da slučaj zapravo pokazuje kako antikorupcijski sustav funkcionira. "Partneri vide da Ukrajina ima neovisan antikorupcijski sustav koji obavlja svoju funkciju", izjavio je Oleksandr Merežko, predsjednik parlamentarnog odbora za vanjske poslove.

Skandal je počeo u studenom 2025. pretresom Jermakove kuće, nakon čega je Zelenski bio prisiljen zatražiti njegovu ostavku. Među ostalima optuženima su i Timur Mindič, suvlasnik nekadašnje filmske produkcijske kuće Kvartal 95, te bivši ministri German Galuščenko i Oleksij Černišov. Mindič je pobjegao u Izrael, a Galuščenko je uhićen dok je pokušavao napustiti zemlju.

Julija Mendel, bivša savjetnica Zelenskog koja je postala kritičarka, napisala je na Substacku: "Oni otkrivaju paralelni sustav utjecaja, novčanih tokova i zaštite imovine koji djeluje uz, a ponekad i unutar državnih institucija iz ratnog vremena. Nacija koja herojski odolijeva imperijalnoj agresiji ne bi trebala dopustiti da njezino ratno vodstvo degradira u upravo onu postsovjetsku kleptokraciju od koje tvrdi da bježi".

Oporbeni zastupnici sada otvoreno propituju koliko je Zelenski znao o aktivnostima svojih najbližih suradnika. Gončarenko, koji vodi parlamentarnu istražnu komisiju za korupciju, ističe da se u transkriptima navodno spominje 'Vova' (skraćeno od Volodimir) te da je zavjerenicima bilo iznimno važno da Zelenski ostane na čelu države.

Ravnatelj NABU-a Semen Krivonos izjavio je u utorak da sam Zelenski „nije i nije bio predmet nikakve istrage“ jer ga zakoni štite od takvih postupaka dok je predsjednik. "Teško mi je povjerovati da nije imao informacije o tome što su njegovi bliski suradnici radili… Možda zbog rata nije obraćao dovoljno pažnje ili je smatrao da to mora previdjeti", kazao je Jaroslav Jurčišin iz oporbene stranke Holos. Skandal izbija u ključnom trenutku, dok Zelenski inzistira na prijemu Ukrajine u EU već sljedeće godine. Čelnici Unije već su takav rok nazvali nerealnim, posebno zbog kriterija o vladavini prava i borbi protiv korupcije.

"S jedne strane, doista ne pomaže imati optužbe za korupciju na visokoj razini i protiv najbližih ljudi predsjedniku. No, istovremeno to pokazuje da su naša antikorupcijska tijela neovisna i da mogu pokrenuti kazneni progon, što nas čini vrlo različitima od Rusije ili Bjelorusije", zaključuje Gončarenko.