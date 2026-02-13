Ona je inspiracija godine: Upoznajte Jovanu Čutul, ženu koja je pokrenula cijeli otok

Proglašena je za Osobu godine otoka Krka 2024. i jednom od Utjecajnih hrvatskih žena 2025., a nedavno joj je Večernji list dodijelio priznanje za jednu od šest žena koje mijenjaju Hrvatsku, u kategoriji Inspiracija godine. Politologinja Jovana Čutul, rodom s otoka Krka, u svojih 37 godina života dokazala je da doista svaka velika pozitivna promjena u zajednici počinje jednom osobom koja ima viziju i vjeruje da ovaj svijet može biti bolje mjesto za život. Inspirativna, optimistična i puna pozitive, kako bi neki rekli, "osoba u visokoj vibraciji", Jovana objedinjuje nekoliko životnih uloga – majka je dviju djevojčica, poduzetnica i vlasnica obrta, osnivačica Udruge Žene za otok, vijećnica u Gradu Krku i predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ali i žena koja uživa u pisanju, vježbanju, stvaranju novih prijateljstava i druženju. Životne radosti joj ne nedostaje, a njezin moto "Svaka mala gura naprijed", koji nam je otkrila u razgovoru, objašnjava tajnu pozitivne promjene koju je svojom angažiranošću pokrenula i na otoku Krku, ali i u još nekim lokalnim zajednicama Primorsko-goranske i Istarske županije.

Od srednje škole želi biti kotačić pozitivnih promjena

Jovana nam otkriva kako je već od drugog razreda srednje škole znala da želi upisati Fakultet političkih znanosti i biti kotačić pozitivnih promjena u društvu. "Kao srednjoškolka sam čitala Globus i Nacional i zanimale su me društvene teme. Prvi veliki izazov bio mi je prijemni na Politologiji jer sam završila srednju hotelijersku školu, za hotelijersko-turističkog tehničara. Morala sam se ozbiljno pripremati i uspjela sam ući među 150 koji su se upisali, od prijavljenih 1500", priča nam Jovana i kroz osmijeh se prisjeća maminih riječi: "Ili ćeš sve ispite položiti u prvoj godini ili ideš doma.".

I tako je krenuo Jovanin profesionalni i osobni put obilježen trudom, upornošću i postavljanjem novih ciljeva koji bi sa sobom donosili i nove izazove, ali i odgovornosti.

"Studentski život bio mi je ispunjen društvenim angažmanima i volontiranjem, a kada sam se vratila na Krk, nakon završenog fakulteta, takvih sadržaja više nije bilo. Ostala sam trudna, što mi je i bila želja, i počela sam slati molbe za stručno osposobljavanje. Moj početak je bio u Općini Malinska, gdje sam puno toga naučila, vidjela potrebe lokalne zajednice i počela tražiti svoje mjesto u društvenoj angažiranosti", prisjeća se Jovana svojih početaka otprije desetak godina.

'Žene za otok' pokrenule su promjenu

S povratkom na Krk i osnivanjem vlastite obitelji, Jovana je itekako bila svjesna da u malim sredinama nedostaju razni sadržaji koji su potrebni lokalnoj zajednici, pa je tako logičan korak bilo pokretanje udruge. "Žene za otok" nastale su kao rezultat vizije o kvalitetnijem i boljem životu u malim sredinama i novim prilikama za samorazvoj pojedinaca, ali i razvoj zajednice.

"Tijekom proteklih godina organizirala sam razne edukacije i osposobljavanja, radionice... Sve to da bih aktivirala zajednicu. Prije osam godina na Krku nije bilo ni konferencija ni edukacija, a sada je to puno drugačije. Naše edukacije uvijek su bile besplatne i otvorene za sve, i za žene i za muškarce, a to je i dandanas tako jer želim da znanje bude dostupno svima. Sve takve sadržaje provodimo kroz projekt Aktivne otočanke. Osnovale smo i konferenciju Island Business Women, koja već pet godina okuplja žene poduzetnice na otoku, ali i žene s drugih otoka i mjesta koje su osnovale udruge po uzoru na nas, da bi se pridružile ovom našem pokretu. Mogu reći da žene kroz naše aktivnosti imaju lakši pristup znanju, ali i raznim vrstama podrške", objašnjava Jovana.

Prije osam godina Jovana je imala veliku želju da svojim djelovanjem i radom otočanima otvori nove prilike i donese zanimljive sadržaje. Danas udruga Žene za otok ima 40-ak aktivnih članica, a svaka od njih podignula je organizaciju na neku novu razinu. I da, izazova je bilo od samih početaka, ali Jovana kaže da svaki boljitak vidljiv u zajednici postaje motivacija za neki sljedeći korak, koji će donijeti novu promjenu nabolje.

"Pomiriti međuljudske odnose i interese uvijek je izazovno. Bilo je trenutaka da sam se pitala 'Što to meni treba, mogu se više posvetiti obitelji, a ja tu volontiram'. Jer, ja ipak puno volontiram. Da se razumijemo, i rad u Gradskom vijeću je volontiranje, dobivam 70 eura mjesečno za svoj rad. I rad u Županijskom povjerenstvu je volontiranje... Plaća se isto 70 eura, a meni je samo putni nalog do Rijeke toliko. No vidim velike pomake u zajednici, puno toga što smo napravili, ali i kod pojedinih slučajeva žena koje mi dolaze i govore 'Uspjela sam u ovome jer sam na vašoj edukaciji naučila to i to'...", priznaje Jovana Čutul.

Prepoznajemo potrebe i na njih odgovaramo

Jovana ističe kako je njezina prednost to što dobro poznaje i poduzetnički i civilni i javni sektor, a njezina je misija izvući od sva tri sektora najbolje, pomiriti ih i usmjeriti da zajedno djeluju za dobrobit društva. I, kao što rezultati pokazuju, Jovana u tome itekako uspijeva. Sa zadovoljstvom govori o raznim uspješnim projektima, a mjerilo toga uspjeha su očiti boljitak pojedinaca i zajednice, čiji je i sama dio.

"Kao udruga, nikad se ne bavimo jednom temom, imamo holistički pristup. Na primjer, organiziramo događaj koji promovira tradiciju otoka, ali uključujemo i poduzetništvo. Imamo tako projekt 'Žene, krila i korijeni', gdje smo povezale cijelu povijest i tradiciju narodne nošnje i stavili to na naše etikete poduzetničkih proizvoda. Organizirale smo na tu temu sajam s više od 120 izvođača."

Ispričala nam je s ponosom i o panelu za roditelje djece s poteškoćama, koji su organizirale "Žene za otok", nakon kojeg se uključio i Grad Krk te osigurao takvim roditeljima besplatnu psihološku podršku. Također, pokazala se potreba za osnivanjem udruge, što je godinu dana kasnije rezultiralo i njezinim osnivanjem.

Inspiracija su mi žene koje ostavljaju pozitivan trag

Iako je studirala u Zagrebu, a i dandanas smatra da ovaj grad profesionalno nudi velike prilike, uopće ne žali što je odlučila živjeti na Krku i ondje odgajati svoje dvije kćeri. Kako kaže, na Krku je privlači miran život, popodnevna šetnja uz more, sloboda koju donosi manja sredina... Iz ljubavi prema svome otoku Jovana je tako pokrenula još jedan projekt, "onako za svoju dušu", blog Island Girl. "Blog je osobna perspektiva otoka, on je literaran, nastao je iz moje potrebe da pišem. Da se ljudi prepoznaju u njemu", objašnjava nam Jovana.

No svoj spisateljski dar Jovana je iskoristila i kako bi javnosti približila temu društveno korisnog rada kroz živote žena koje je inspiriraju, pa je tijekom svog porodiljnog napisala knjigu "Žene koje pokreću", koja je objavljena krajem prošle godine. "U knjizi kroz priče žena koje su meni inspiracija dajem konkretne alate ženama u primarno manjim sredinama kako da krenu i pronađu svoje mjesto, kako da postanu vidljivije i kako da njihov glas bude bitan, a zajednički je nazivnik društvena odgovornost. Osim svojeg vlastitog iskustva, u knjizi sam iznijela iskustva još jedanaest žena s kojima surađujem i koje mogu pokazati kako nešto napraviti. Svaka od njih ima priču vrijednu divljenja", kaže Jovana.

Za kraj, pitali smo je i što bi poručila ženama koje znaju da imaju potencijal, ali se boje napraviti taj prvi korak u pozitivnu promjenu, a Jovana nam je odgovorila vrlo jednostavno: "Na glavu, a po putu ćete otkrivati kako".