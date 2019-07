SUBOTA, 20.7.

Junak našeg doba, Lovro od Nerežišća, predaje dužnost ministra svom nasljedniku Ivanu Malenici. Gledamo ga kako lakog koraka, sa šeretskim osmijehom na licu napušta zgradu u kojoj je stolovao i odlazi na saborsku plaću. Od nas se oprostio dirljivom porukom: “Ja ću i dalje nastaviti predano raditi za sve projekte za RH...” Nema problema, Lovro. Samo ovoga puta, za promjenu, nabavi sve dozvole i papire.

NEDJELJA, 21.7.

Turizam je potpuno nepredvidiv društveni fenomen. Čekajte, kako naši turistički radnici mogu znati da će im turisti doći? Oni nas nekada jednostavno zaobiđu. Evo, recimo ove godine. Sve su naši ljudi napravili kako treba. Podigli su cijene apartmana, ležaljki, pića, hrane i turisti nam opet nisu došli. Dakle, nema tu pravila. Možda da krenemo naplaćivati i ubode komaraca kao dio originalne ponude?

PONEDJELJAK, 22.7.

Otpočetka je to izgledalo kao nemoguća misija. Jednostavno su previše različiti. On voli Škoru, ona Kolindu, on Dinamo, ona Hajduk, on Juru, ona Bobana... I normalno, sve je završilo burnom svađom i lupanjem vratima. On je organizirao svoj sabor u Zagrebu, a ona je okupila kamerade u Zadru. Ostavinska rasprava će biti jednostavna, jer nekretnina nemaju, a Bujanec ih je ionako malo prije napustio i otišao kod Ruže.

UTORAK, 23.7.

Pravna država Bosna i Hercegovina, ni ovoga puta nije zakazala i izručila Zdravka Mamića, pa nas je Maminjo odlučio počastiti s par bisera iz svog repertoara. Tako je je optužio predsjednika Vrhovnog suda, Đuru Sessu, da je korumpiran. Jedino je ostalo nejasno zašto se onda protivi izručenju, jer je u karijeri s korumpiranim sucima često imao super odnos. Barem onim nogometnim...

SRIJEDA, 24.7.

Hrvatska vojska je 16 godina imala sreće. Danas je i njoj i cijeloj Hrvatskoj, sreća okrenula leđa. Mladić iz Sesveta, Josip Briški, ubijen je u napadu talibana. Imao je samo 27 godina, živio je sa suprugom i roditeljima, a imao je i sina, krštenog mjesec dana prije njegovog odlaska. Neka mu je vječna slava i hvala i neka bude zadnji pripadnik HV-a, koji se iz mirovne misije vraća u metalnom kovčegu.

ČETVRTAK, 25.7.

Poput Klepetana koji se svake godine vrati Malenoj, tako se svake godine u pogonu za gospodarenje otpadom na Jakuševcu, vrati požar. Ovogodišnji je ugrozio zdravlje građana Zagreba, ali knez Milan se nije značajnije uzbudio. Okupljenim novinarima održao je kraći tečaj o briljantnim uspjesima svoje vladavine i otišao dalje. Sve će to, mila moja, prekriti snjegovi, ruzmarin i šaš...

PETAK, 26.7.

Stiže vijest da je čovjek koji se odlučio malo razbuditi skokom sa Šibenskog mosta u životnoj opasnosti. Snimka njegovog skoka postala je viralni hit. Do sada smo mislili da smo vidjeli sve. I turiste u gumenim čamcima u oluji, i one koji su japankama i bez vode kreću osvajati planine, ali skok potpunog amatera s više od 30 metara visokog mosta, još ne. Za sve postoji prvi, ali i zadnji put.

