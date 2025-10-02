Olujna bura prijeti cijeloj obali, upaljeni alarmi: Bit će opasno, udari vjetra i do 185 na sat

Sutra će Hrvatsku zahvatiti izrazito promjenjivo i u dijelovima vrlo opasno vrijeme, osobito na Jadranu gdje su zbog bure upaljeni meteoalarmi. Najjači udari vjetra očekuju se u Velebitskom kanalu, gdje će vjetar mjestimice dostići orkanske vrijednosti, od 65 do 185 kilometara na sat. Zbog jakih i olujnih udara bure, alarmi su aktivni i za splitsku, riječku te dubrovačku regiju, a more će biti od umjereno valovitog do jače valovitog, osobito na otvorenom.

Prema prognozi HRT-a, na istoku Hrvatske jutro će biti promjenjivo oblačno i većinom suho, uz umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, lokalno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 3 i 6 °C, dok će se tijekom dana zadržati oko 13 °C. U središnjim krajevima Hrvatska jutro će biti hladno, ali dan pretežno sunčan, uz najvišu temperaturu do 14 °C. Umjeren sjeveroistočnjak pojačavat će dojam hladnoće, povremeno uz jače udare.

Foto: DHMZ

Na zapadu Hrvatske očekuje se mnogo sunčanih sati, osobito na sjevernom Jadranu, gdje će bura biti jaka, s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. U Gorskoj Hrvatskoj puhati će slabiji sjeveroistočnjak, a najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti iznosit će od 1 do 4 °C, dok će se na obali jutarnje vrijednosti kretati između 8 i 12 °C, a danju temperatura dosezati i do 16 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, uz prolaznu umjerenu naoblaku, a jutarnja temperatura iznosit će između 9 i 12 °C, u unutrašnjosti od 4 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 13 do 18 °C. Osjet svježine pojačavat će jaka bura, osobito podno Biokova, gdje će udari biti olujni i orkanski. Na krajnjem jugu Hrvatske vjetrovito će biti cijeli dan, uz jaku i olujnu buru. Uz promjenjivu naoblaku najviša temperatura zraka kretat će se od 15 do 18 °C, dok će noć donijeti najniže vrijednosti oko 13 °C.

Subotnje jutro na kopnu bit će prohladno, uz mogući slab mraz, dok će dan biti pretežno sunčan i nešto topliji od petka. Na Jadranu bura će postupno slabjeti, a jačanje juga prema večeri najavit će oblačno i mjestimično kišovito vrijeme, osobito na sjevernom dijelu. U nedjelju nas očekuje oblačno i kišovito vrijeme u Gorskoj Hrvatskoj, uz jutro osjetno toplije od subote, dok će dan donijeti svježinu