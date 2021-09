'Okupili smo najveće domaće stručnjake s ciljem lakšeg prolaska kroz izazovno vrijeme u kojem živimo'

Drago mi je što postoji veliki interes za ovakvim događanjem jer to govori da smo željni promjena, učenja i rada na sebi. Već duže vrijeme i sam se bavim informiranjem javnosti o aktualnim temama iz područja zdravstva te smo nastavno na to i pokrenuli ovaj projekt, kako bi svatko, iz prve ruke i od stručnjaka, dobio prave odgovore na ona pitanja koja ga najviše zanimaju i to potpuno besplatno - izjavio je doktor Natko Beck.

- Iznimno me veseli entuzijazam panelista kao i pozitivne reakcije koje primamo. Cijelom timu, koji je od početka dio ovog procesa, to je pokazatelj kvalitetno odrađenog posla, što nam daje motivaciju za daljnji rad - rekla je Tajana Beck, koja zajedno sa suprugom Natkom, organizira prvi Back Together Summit u Zagrebu.

Na ovogodišnjem Back Together Summitu gostovat će čak 40 najuglednijih hrvatskih stručnjaka iz područja medicine, znanosti i komunikacija. Među renomiranim govornicima koji će nastupiti, između ostalih su prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemiologije, prof. dr. sc. Ivan Đikić, dr. med., molekularni biolog, prof. dr. sc. sociologije Stjepan Orešković te prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., spec. maksilofacijalne kirurgije.

Panelisti će svoje bogato znanje, stečeno tijekom godina učenja i rada, sa zadovoljstvom prenijeti kroz dvodnevne zdravstveno-edukativne panele. Tako će Ivan Đikić i Ivica Lukšić imati priliku sudjelovati u aktualnoj panel raspravi Wind of Change - COVID agenda - Što smo naučili? na kojoj će javnost doznati kako o aktualnoj COVID-19 krizi razmišljaju neki od najvećih stručnjaka.

Stjepan Orešković će se, uz ostale kolege i predavače poput Krešimira Luetića, dotaknuti goruće teme hrvatskog zdravstvenog sustava na panelu Thinking out loud - Kako poboljšati zdravstveni sustav?, dok će Sanja Musić Milanović i Milivoj Jovančević govoriti o načinima kako, u ovim kriznim vremenima, možemo najbolje sačuvati, ali i unaprijediti zdravlje djece u panel raspravi Čuvajte nas, pazite nas - Zdravlje djece. Također, na nekim od predstojećih tema predavanja, govorit će se i o suvremenoj anti-age revoluciji te sveprisutnoj težnji našeg društva za što mlađim i vitalnijim izgledom. Tijekom ovog događaja, ponudit će se i odgovori na pitanja kakvo je mentalno zdravlje nacije te kako ga sačuvati uslijed krize koja nas je snašla.

Svi željni novih znanja iz svijeta medicine, znanosti i komunikacija, moći će, 18. i 19. rujna, online pratiti dvodnevne panele najvećih hrvatskih stručnjaka. Dovoljno se besplatno prijaviti linkom koji se nalazi u opisu Instagram profila ili na službenoj web stranici Back Together Summita, a najavni video nalazi se na službenom YouTube kanalu. Također, za više informacija o ostalim panelistima, organizatorima i cjelokupnom programu, svi zainteresirani mogu posjetiti LinkedIn i Facebook stranice te tako sudjelovati u kreiranju novog kanala za bolju zdravstvenu komunikaciju u svim smjerovima!