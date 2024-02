Turudić: Nisam lagao. Sigurnosnu provjeru prolazim sigurno

Nakon što su u javnost procurile njegove poruke s Josipom Plesić (Rimac), Ivan Turudić istaknuo je kako nije lažljivac te potvrdio kako je još uvijek kandidat za glavnog državnog odvjetnika. Kazao je kako posljednjih dana nije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Nisam ga zvao. Nije mi navika zvati premijera, a pogotovo nedjeljom", istaknuo je Turudić u Dnevniku Nove TV. Vezano uz odnos s Josipom Plesić, Turudić je kazao kako nije lagao te da ona nije bila pod istragom kada su komunicirali.

"Nisam lagao. Kada sam govorio da nisam posebno dobar s njom, to se odnosilo na 2015. godinu kada me netko snimio u jednom lokalu u centru Zagreba. Mi smo postali dobri poznanici, znali bi se dopisivati, to je očigledno, znali bi popiti kavu". Rimac, kako on navodi, ima osebujan izričaj te se njemu obraća s "radosti" što je, dodaje, njezin izbor.

"To su naše privatne poruke", kazao je govoreći o porukama koje su procurile u javnost. Nekih od njih se, navodi, sjeća, a nekih ne. Ponovio je kako su Rimac i on "dobri poznanici" te kako je ona od njega tražila informacije o jednom predmetu, no on joj nije pomogao.

"Ja sam naknadno saznao da je bila pod tajnim mjerama. Sama je otkrila nakon nekoliko mjeseci. Ja nisam znao za njih", kazao je.

Predsjednika Zorana Milanovića nazvao je osvetoljubivom osobom. "On se hrani emocijama drugih ljudi, napada gdje god stigne. Njegovi napadi traju od 2014. godine", ističe.

Osvrnuo se na najave da će Vrhovni sud pokrenuti stegovni postupak te razmotriti predmet. "Ja to cijenim bizarnim. Neka. Ako smatraju da to treba raditi, neka to napravi predsjednik Vrhovnog suda", kaže.

Na pitanje što bi napravio kada bi Plenković odlučio povući njegovu kandidaturu, Turudić je rekao: "To je njegovo pravo da tako postupi ili ne. Ja vjerujem da neće". Osvrnuo se i na sigurnosne provjere pa istaknuo kako bi ih sigurno prošao. "Možemo sada krenuti sa sigurnosnom provjerom. Proći ću siguro. Siguran sam u sebe, znam što radim", ustvrdio je te zaključno poručio kako nije lažljivac.

