Oglasio se Milanović uoči odluke Ustavnog suda: 'Neću dati ostavku. Neću prepustiti svu vlast Plenkoviću i HDZ-u'

Zoran Milanović objavio je svoju reakciju na društvenim mrežama na činjenicu da će Ustavni sud sutra odlučivati treba li dati ostavku ako namjerava izaći na izbore. Svoju objavu tempirao je otprilike u isto vrijeme kada se na Općem Saboru HDZ-a očekivao nastup Andreja Plenkovića. Milanovićevu objavu donosimo u cijelosti:

"Andrej Plenković i njegovi HDZ-ovci svjesni su od jučer da gube izbore za Hrvatski sabor. I zato su odmah, u strahu od poraza, krenuli osporavati ustavnost mojeg sudjelovanja na parlamentarnim izborima. Ali, što god oni govorili i kakvu god odluku HDZ-ovi ustavni suci donijeli, možete biti mirni. Na ovim ću izborima sudjelovati kao kandidat za premijera i pobijediti. Ako ustavni suci izvrše nalog kukavice Plenkovića, kao što su poslušno izvršavali sve njegove naloge proteklih godina, pa me spriječe da budem kandidat na listi u prvoj izbornoj jedinici u kojoj se i on natječe, lista naše koalicije će svejedno pobijediti.

Isto tako, ne brinite, neću dati ostavku na dužnost predsjednika Republike jer neću prepustiti svu vlast u Hrvatskoj u ruke Plenkoviću i HDZ-u! Ne zaboravite, ako odstupim s dužnosti predsjednika Republike prije pobjede na ovim izborima i prije izbora novog predsjednika Hrvatskog sabora, dužnost predsjednika Republike preuzeo bi privremeno HDZ-ovac Gordan Jandroković. Dakle, Plenković i Jandroković bi u tom slučaju upravljali državom, preuzeli bi apsolutnu vlast u Hrvatskoj. To je ono što zapravo i žele, ovladati i porobiti sve institucije hrvatske države. Siguran sam da im hrvatski ljudi to neće dopustiti.

I da bude posve jasno, nikakve neustavnosti neće biti kod preuzimanja vlasti nakon pobjede na izborima. Kao predsjednik Republike bit ću kandidat za premijera (na listi ili ne, potpuno je svejedno), nakon naše pobjede na izborima i nakon konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odstupit ću s dužnosti predsjednika Republike, na dužnosti predsjednika Republike zamijenit će me - kako to Ustav striktno u članku 97. propisuje - novoizabrani predsjednik Hrvatskog sabora (a to neće biti HDZ-ovca Jandroković).

- Nakon što okupim većinu zastupnika, od vršitelja dužnosti predsjednika Republike tražit ću da mi povjeri mandat za sastav nove Vlade RH. Zapamtite, samo vi odlučujete tko će pobijediti na izborima, ni ustavni suci, ni HDZ-ova kabala, samo vi!", objavio je Milanović na Facebooku.

Tadić: A prisegnuo je štititi Ustav

Najnoviji oštri istup Zorana Milanovića za Večernji list komentirao je analitičar Tonči Tadić: Čovjek koji je prisegnuo da će poštovati i štititi ustav i zakone ove zemlje već četvrtu godinu pokazuje da mu do pravnog sustava nije stalo. Posve je logično da takav predsjednik države ne želi poštovati odluku ustavnog suda. Točno kao Trump, koji kao i Milanović vjeruje da je izvan Ustava i zakona - ocjenjuje Tadić.

Tadić je dodao i da ga Milanovićeva retorika i poruke podsjećaju na jednog drugog autoritarnog lidera: - Gdje smo to već vidjeli? Da vas podsjetim: "Mi ćemo da djelujemo institucionalno i van-institicionalno, statutarno i nestatutarno, ustavno i neustavno". Razmislite, sjetite se - poručio je Tadić.

Ustavni sud u ponedjeljak odlučuje o Milanovićevoj kandidaturi

Ustavni sud izvijestio je da će se u ponedjeljak izjasniti o najavi kandidature predsjednika Zorana Milanovića na predstojećim parlamentarnim izborima na SDP-ovoj listi. Predsjednik Ustavnog suda sazvao je za ponedjeljak u 11 sati Stručni sastanak sudaca i nakon toga Sjednicu Suda na čijem je dnevnom redu točka - Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora u povodu izjave Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da će se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, raspisanih odlukom Predsjednika Republike od 15. ožujka 2024., navodi se u priopćenju Ustavnog suda.

FOTOGALERIJA Od mladog lava SDP-a, do 'velike divlje mačke': Pogledajte kako se kroz političke godine mijenjao Zoran Milanović