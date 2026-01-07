Oglasili se vlasnici bara u kojem je poginulo 40 ljudi, osumnjičeni su za ubojstvo iz nehaja

Vlasnici švicarskog bara u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru za Novu godinu izjavili su u utorak da su "shrvani i preplavljeni tugom", obećavši "punu suradnju" s istražiteljima. "Riječi ne mogu adekvatno opisati tragediju koja se dogodila te noći u Le Constellationu", rekli su Jacques i Jessica Moretti u svojoj prvoj javnoj izjavi otkako je protiv njih u subotu pokrenuta kaznena istraga nakon požara u švicarskom skijalištu Crans-Montana. "Ni pod kojim okolnostima nećemo pokušati izbjeći ovu tematiku". Švicarske vlasti otvorile su kaznenu istragu protiv voditelja bara, a osumnjičeni su za ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara, izjavio je glavni tužitelj regije Valais. Komentari su došli istog dana kada se saznalo da inspekcije zaštite od požara u baru nisu provedene od 2019., priopćile su lokalne vlasti u utorak. Istražitelji su izjavili da vjeruju da su baklje na bocama šampanjca izazvale požar u baru u ljetovalištu Crans-Montana kada su se previše približile stropu.

Vlasti istražuju je li materijal za zvučnu izolaciju na stropu bio u skladu s propisima i je li upotreba takvih baklji bila dopuštena u baru, piše Euronews. Propisi u Valaisu zahtijevaju godišnje inspekcije zaštite od požara u zgradama koje su "dostupne javnosti", a regionalne vlasti kažu da su to odgovornosti općine. U utorak je općina Crans-Montana izjavila da su inspekcije Le Constellationa, koje su uključivale provjere protupožarne sigurnosti, provedene 2016., 2018. i 2019. godine te da su zatražene preinake, ali nisu istaknuti nikakvi problemi sa zvučnom izolacijom. Lokalno vijeće je nakon pregleda dokumenata otkrilo da "periodične provjere nisu provedene između 2020. i 2025.", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik općinske uprave Crans-Montane Nicolas Féraud.

"Gorko žalimo zbog ovoga", rekao je, dodajući da će na pravosudnim vlastima biti da utvrde kakav je utjecaj to moglo imati na događaje koji su doveli do požara. Féraud je rekao da ne može odmah objasniti zašto sigurnosne inspekcije nisu provedene tako dugo vremena. Također je rekao da se u izvješćima provedenih inspekcija spominje maksimalni kapacitet od 100 ljudi u prizemlju bara i 100 u podrumu. Nije jasno koliko je ljudi bilo u Le Constellationu kada je izbio požar, a istražitelji su rekli da se to možda nikada neće saznati. Istražitelji su u nedjelju završili s identifikacijom 40 mrtvih, a u ponedjeljak su izjavili da su identificirali svih 116 ozlijeđenih osoba iz nekoliko zemalja.