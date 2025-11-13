Policija se oglasila o vršnjačkom nasilju u Zagrebu. Majka ozlijeđenog djeteta: Inzistirat ću da se torbe provjeravaju

Kako je Večernji list ranije objavio, jučer u popodnevnim satima došlo je do teškog slučaja vršnjačkog nasilja na novozagrebačkom školskom igralištu. Kako nam je ispričala uznemirena majka, njeno desetogodišnje dijete pretukli su vršnjaci koji su, navodno, imali bokser. Nakon ravnateljice škole i Grada Zagreba, o ružnom incidentu oglasila se i Policijska uprava zagrebačka.

"Jučer 12. studenoga oko 15.30 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o sukobu maloljetnika na igralištu odgojno-obrazovne ustanove na području Novog Zagreba. Jednom ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su, za sada, okvalificirane kao lake. Temeljem početno potvrđenih informacija policijski službenici Policijske uprave zagrebačke ostvarili su kontakt s predstavnicima odgojno-obrazovne ustanove, usko surađuju s Hrvatskim zavodom za socijalni rad te je u tijeku obavljanje razgovora i prikupljanje obavijesti s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje", navode iz PUZ-a.

Podsjetimo, telefonskim putem kontaktirali smo ravnateljicu škole. – Dobila sam tu informaciju jutros, radim na tome. Ići će mjera učenicima, prijava svim institucijama. Treba reći da su u slučaj uključeni i učenici druge škole – rekla je kratko ravnateljica.

Razgovarali smo i s majkom, koja je izrazila šok i nevjericu zbog činjenice da djeca tih godina u školu nose oružja poput boksera. – Djeca koja su napala mog sina imala su također 10 godina. Ja ne mogu vjerovati da se ovo događa, ni policajci nisu mogli vjerovati. Inzistirat ću na tome da se torbe u školama provjeravaju, nešto se mora učiniti – rekla nam je uzrujana majka.