DVA UČENIKA HOSPITALIZIRANA

Ravnateljica Žižić: U Zagrebu napadnuti učenici splitske Pomorske škole

Suncem obasjano središte Zagreba
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
13.11.2025.
u 14:56

Žižič kaže kako je u Zagrebu boravilo 67 učenika splitske Pomorske škole u pratnji knjižničarke i profesorica

Ravnateljica splitske Pomorske škole Mirela Žižić izvijestila je u četvrtak da je dio učenika njezine škole tijekom posjeta sajmu knjiga Interliber u Zagrebu napadnut na Trgu bana Jelačića, pri čemu nitko nije teže ozlijeđen, a dva su učenika hospitalizirana u bolnici u Zagrebu. "Na mjesto događaja odmah je pozvana policija, te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć", rekla je Žižić u vezi incidenta koji se odgodio u srijedu, kada je grupa mlađih osoba napala splitske učenike. Škola je odmah obavijestila roditelje i sve institucije te poduzima sve potrebne radnje radi sigurnosti učenika i njihove zaštite, dodala je.

Žižič kaže kako je u Zagrebu boravilo 67 učenika splitske Pomorske škole u pratnji knjižničarke i profesorica. Oni su dobili sat vremena slobodno i dio ih je otišao na Trg Bana Jelačića. "Po njihovim izjavama, na trgu ih je opkolila skupina od tridesetak mlađih osoba, dio učenika je uspio pobjeći, no dio nije te se našao u sukobu", rekla je ravnateljica.  Većina učenika vratila se u Split, a u Zagrebu su ostale dvije profesorice s dvoje učenika koji su hospitalizirani u Klinici za dječje bolesti.

tučnjava napad Učenici

