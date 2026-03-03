Naši Portali
'RAZLOG U CIJENI'

Zelenski: 'Hrvatska je Mađarskoj ponudila potrebnu količinu nafte, ali je Orban odbio'

VL
Autor
Laura Puklin
03.03.2026.
u 08:28

Mađarska je, sa svoje strane, obustavila izvoz dizelskog goriva u Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba

"Svjestan sam kako je Hrvatska predložila opskrbu Mađarske naftom, no mađarska vlada je odbila taj prijedlog", izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, piše Ukrinform. Zelenski je izjavio kako se sastao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, koji mu je rekao kako je spreman osigurati dovoljnu količinu nafte na godišnjoj razini za Slovačku i Mađarsku, ali je Viktor Orban to odbio. Prema njegovu mišljenju, razlog za ovakvu odluku leži u cijeni. „Ovdje je europska cijena, a tamo je ruska cijena. To je sve. Drugim riječima, netko zarađuje. Jasno je tko“, dodao je.

Ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova već je dvaput pozvalo mađarskog otpravnika poslova zbog iskrivljenog stajališta Mađarske o Ukrajini u vezi s naftovodom Družba i lažnih optužbi protiv Ukrajine. Ranije je Orbán uputio otvoreno pismo predsjedniku Zelenskom pozivajući ga na hitno ponovno otvaranje naftovoda Družba. Predsjednik Europskog vijeća António Costa i Zelenski dogovorili su da će Ukrajina u nadolazećim danima procijeniti koliko će vremena trebati za popravak naftovoda Družba oštećenog ruskim napadima.

Ruske snage su 27. siječnja pogodile energetsku infrastrukturu u Lavovskoj oblasti. Pretpostavlja se da je dron pogodio dio naftovoda koji se koristi za opskrbu Mađarske i Slovačke ruskom naftom. Naftogaz je potvrdio je napad, ali nije precizirao što je točno pogođeno, navodeći samo da je to bio 15. napad na njegove objekte u mjesec dana. Ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha podsjetio je Mađarsku da su problemi s tranzitom ruske nafte uzrokovani upravo ruskom agresijom i napadima na infrastrukturu naftovoda Družba, na što Budimpešta nije javno odgovorila.

Mađarska je, sa svoje strane, obustavila izvoz dizelskog goriva u Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba. Također je poručila da razmatra obustavu izvoza električne energije i plina u Ukrajinu ako Kijev ne nastavi s isporukom ruske nafte kroz taj naftovod.  

Nafta skočila dvocifreno, i Hrvatskoj prijeti drastično poskupljenje goriva, veća inflacija i recesija
Ključne riječi
Ukrajina Andrej Plenković Hrvatska Viktor Orban Volodimir Zelenski Mađarska nafta

