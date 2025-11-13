Kazneno prijavljen 18-godišnjak koji je napao ekipu N1, policija: Bio pod utjecajem alkohola

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom koji je u utorak, 12. studenoga, fizički i verbalno napao novinara i snimatelja N1 televizije tijekom obavljanja novinarskog zadatka u središtu Zagreba.

Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio oko 13.55 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su novinar–reporter i snimatelj snimali prilog. Tijekom rada im je prišao osumnjičeni, koji im je zaprijetio uporabom sile, verbalno ih napao, a zatim rukom udario u objektiv kamere. Nakon što je nastavio s vrijeđanjem, udaljio se s mjesta događaja.

Policija je ubrzo locirala i uhitila osumnjičenog na Trgu kralja Tomislava. Tijekom privođenja i boravka u policijskoj postaji nastavio je s vrijeđanjem i omalovažavanjem policijskih službenika, čime je, navodi policija, narušavao javni red i mir. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,62 g/kg.

Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira protiv njega je podnesen optužni prijedlog, dok je kazneno prijavljen zbog prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, i to dva puta – na štetu 31-godišnjeg novinara i 51-godišnjeg snimatelja. U napadu je snimatelj lakše ozlijeđen, a liječničku pomoć primio je u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Osumnjičeni će, po dovršetku kriminalističkog istraživanja, biti priveden pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Policija ističe kako se u ovom slučaju postupalo prema Protokolu o postupanju policije u slučajevima kaznenih djela na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika, koji je potpisan između Ministarstva unutarnjih poslova RH, Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske.