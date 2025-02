Odvjetnik o odronu stijene kod Dubrovnika: 'Evo tko je odgovoran za tragediju, sjetite se samo turista iz J. Koreje'

Imaju li obitelji stradalih u odronu stijene na kombi jučer na magistrali kod Dubrovnika pravo na odštetu i od koga bi je mogli tražiti i po kojim uvjetima? Umirovljeni dubrovački odvjetnik Ivica Ban smatra da su nadležni za upravljanje državnim cestama, pa tako i Jadranskom magistralom, trebali poduzeti više oko prevencije rušenja stijena tim više jer se odroni kroz godine ponavljaju. Podsjetimo, u odronu stijene poginuo je 31-godišnjak, a 20-godišnjak je teško ozlijeđen.

– To što je gromada pala sa Srđa na vozilo s visine od 200 metara, visoko iznad ograde koju su postavile Hrvatske ceste, ne znači da ih to oslobađa odgovornosti za tragediju. Zbog konfiguracije tla ograda mora biti tolike visine i gustoće, te toliko čvrsta da ne propušta ništa što bi moglo ugroziti sigurnost sudionika u prometu. Slučaj pada stijene koja je prije par godina teško ozlijedila južnokorejskog turista dok se ispod strmine Srđa vozio taksijem trebala je poslužiti kao znak za uzbunu, da se nešto poduzme na kvalitetnijem ograđivanju – kazao je je Ivica Ban za Dubrovački vjesnik. On upozorava i na još jedan važan momenat za eventualnu tužbu.

– Svakako treba uzeti u obzir i to da je danas lijep dan, nikakvo nevrijeme ni viša sila koja se ne može predvidjeti nisu se dogodili da bi pospješili ovakav rasplet. Nije bilo ni potresa ni vibracija od eventualnih građevinskih miniranja, tako da argument više sile otpada – ističe. Kaže i kako je nesreća pokazala da se odron može dogoditi u svakom trenutku, ali se može i izbjeći uz sustavan nadzor terena. – Da ga se obavlja češće, netko bi u ophodnji uočio ako neka stijena strši i urgirao da se spriječi njezin pad na cestu ili na krovove kuća ispod magistrale – dodaje.