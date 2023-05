Odvjetnik o kaznenoj odgovornosti: 'Djeca ranije sazrijevaju, granicu možemo spustiti na 12 godina'

Učenik sedmog razreda, rođen 2009. godine, pucao je jučer oko 8.40 sati u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". U pucnjavi je ubijeno osmero djece i zaštitar, dok su šestero djece i nastavnica ranjeni, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije. Načelnik službe za suzbijanje kriminala Nemanja Đuran kazao je što je policija zatekla po dolasku na mjesto zločina.

"Zatekli smo stravičan prizor. Nisam to doživio u svojoj karijeri. Policija je brzo reagirala i privela dječaka. U hodniku škole zatečen je zaštitar koji je bio mrtav. U učionici je nađeno preko 50 čahura", kazao je za Blic.

VIDEO Vučić otkrio detalje pucnjave: Htio je baciti molotovljeve koktele da spriječi ulaz ostalih, ali se uplašio kod prvog

"Izvršen je pretres stana. Računalo i mobitel su oduzeti, kao i papiri koji pokazuju skicu plana likvidacije. Otac nije mogao vjerovati, kao ni majka. Ocu je određeno zadržavanje 48 sati, majci ne", dodao je.

Aleksandar Stevanović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja postupanje roditelja opisao je kao sumnjivo.

"Postupanje roditelja je sumnjivo, nisam siguran je li djetetu potrebna obuka u streljani. Sa svim informacijama koje imamo, ne možemo govoriti o afektu. Imamo hladnokrvnost, plan, listu za likvidaciju", navodi.

Prof. dr. Slavica Đukić Dejanović smatra da se moraju uvesti preventivna testiranja na psihičke bolesti. "Mora postojati solidarnost u stavu i tim stručnjaka treba educirati roditelje, nastavnike, učenike", kazala je te istaknula da zagovara preventivne testove, posebno za skupine adolescenata.

"Ako dijete već u vrtiću pokazuje znakove agresije, znamo da od njega možemo očekivati ​​veće incidente kad odraste", tvrdi.

Sociolog Aleksa Vukašinović smatra da je dječak ubojica imao više neliječenih trauma koje su ga pogodile. "Očito je da je dječak imao više trauma koje nisu liječene, a ovo je sada nova trauma za sve nas", tvrdi.

Odvjetnik Predrag Savić smatra da bi granicu kaznene odgovornosti trebalo spustiti na 12 godina. "Osoba postaje kazneno odgovorna tek kada navrši 14 godina. Razlikujemo mlađe maloljetnike od 14 do 16 godina i starije od 16 do 18 godina. U Engleskoj je granica 10 godina, a u većini zemalja u Europi 12. Danas djeca sve ranije sazrijevaju, došlo je do te razine da tu granicu možemo spustiti na 12 godina", smatra.

