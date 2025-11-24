Odvjetnik: Mladići koji su zapalili Vjesnik mogli bi doživotno vraćati novac za nastalu štetu

Odvjetnik Mirko Miličević, gostujući u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog", osvrnuo se na požar Vjesnikovog nebodera, istaknuvši da je za kazneno djelo koje se pripisuje dvojici mladića predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora. Naglasio je da se radi o mlađim punoljetnicima, što otvara mogućnost ublažavanja kazne, iako je upitno hoće li se to dogoditi s obzirom na težinu posljedica. Miličević ne očekuje maksimalnu kaznu. Ključno je i pitanje nadoknade višemilijunske štete. Iako Kazneni zakon nalaže počiniteljima nadoknadu, Miličević smatra da je šteta prekompleksna za rješavanje unutar kaznenog postupka.

- Ovo je prekompleksno počinjenje štete da bi se odlučivalo u adhezijskom postupku unutar samog kaznenog postupka. Vjerojatnije je da će Kazneni sud uputiti oštećenike u parnicu koji će tamo dokazivati visinu štete i pokušati je naplatiti. Moguće je da će, ako se dokaže krivnja osumnjičenika, njihova imovina biti opterećena obvezom vraćanja i cijeli život štete koja nastane - istaknuo je.

Klinička psihologinja Gordana Buljan Flander objasnila je da je mozak adolescenta snažno usmjeren na traženje rizika, pripadnosti i odobravanja, što nadjačava logički dio mozga zadužen za promišljanje posljedica, a koji se razvija do 25. godine. Upozorila je da nedostatak razgovora, kritičkog mišljenja i digitalne pismenosti kod mladih dovodi do rizičnog ponašanja jer ne vide unaprijed posljedice.

Tvrdi da su djeca u Hrvatskoj zanemarena, ističući da su nam "samo deklarativno važna", dok u praksi padamo na ispitu prevencije, prepuštajući ih algoritmima. Naglasila je potrebu za hitnim nuđenjem alternativnih sadržaja. Dodala je da smo i sami odgovorni jer ne brinemo o svojoj imovini. Buljan Flander je istaknula da struka godinama upozorava na zapuštenost djece. Istraživanja pokazuju da bi 95 posto djece koja provode sate na internetu radije bila u slobodnim aktivnostima i druženju s prijateljima, što im se ne omogućava jer su aktivnosti skupe, a roditelji nemaju vremena. Predlaže besplatne aktivnosti u školama i sustavnu prevenciju rizičnih ponašanja kroz razgovor s mladima. Buljan Flander i Miličević složili su se da objavljivanje imena mlađih punoljetnika ne služi ničemu osim javnom linču.

Skrivena studija: Na prostoru Vjesnika još 2012. planirani neboderi do 34 kata