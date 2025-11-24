Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO/VIDEO Vjesnikov neboder ide u rušenje? Uskoro ključna odluka, na Slavonskoj kaos, ide nova regulacija prometa

Foto: Patrik Macek/Pixsell
1/19
24.11.2025.
24.11.2025.
u 08:30

Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara

* Danas se očekuje odluka statičara treba li rušiti Vjesnik
* Zbog požara su pritvorena dvojica 18-godišnjaka
* Vjesnik je izgorio u noći na utorak 

8.30 - Danas se očekuje izvješće Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo o stanju izgorjelog Vjesnikovog nebodera. U tom izvješću trebala bi bioti donesena odluka hoće li se Vjesnik rušiti ili ne. Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara, a o tome ovise i prometna rješenja oko Vjesnika. Pregled su radili i dronovima koji su kružili oko Vjesnikova nebodera kako bi se otkrilo je li siguran ulaz u zgradu na koji čekaju policijski istražitelji kako bi mogli početi s očevidom na mjestu požara.

8.00 - Oko Vjesnika se i dalje stvaraju velike gužve jer je dio Slavonske avenije zatvoren. Najveće gužve su na Selskoj i Savskoj cesti. Za promet na Slavonskoj aveniji uvodi se novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

Zagreb: Oko Vjesnika radovi i gužve
24.11.2025., Zagreb - U tijeku su radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji nakon velikog pozara u obliznjem Vjesnikovom neboderu i upitne statike zbog cega je zatvoren podvoznjak. Radovi bi trebali trajati najvise 10 dana, a do tada se zbog znatno smanjene protocnosti prometa ocekuju velike guzve. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Savskoj ulici neće se ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla. Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara. Radovi će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Iz Grada su napomenuli da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.

7.45 - Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je u petak istražni zatvor dvojici 18-godišnjaka, osumnjičenih za izazivanje požara u Vjesnikovom neboderu u ponedjeljak navečer. Dvojici mlađih punoljetnika određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, doznaje se na sudu. Istragu protiv dvojice 18-godišnjaka pokrenulo je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, koje je i zatražilo određivanje pritvora.

"Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera", priopćilo je tužiteljstvo.

Policija je ranije izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".

Ističu da su mladići u ponedjeljak oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika. Mediji navode da je je skupina mladih u Vjesnikovu neboderu bila zbog izazova s društvene mreže TikTok.

VIDEO Poznato zašto se požar tako brzo proširio Vjesnikovim neboderom

Poznato zašto se požar tako brzo proširio Vjesnikovim neboderom
Vjesnik požar Vjesnika

Avatar bizarnjak
bizarnjak
08:59 24.11.2025.

Treba srušiti to ruglo. Već i zbog hodočašća komunističkih djeltnike ondašnjih "slobodnih medija".

Avatar Poskok101
Poskok101
09:10 24.11.2025.

Vidljivo i babi s placa da treba pod hitno rušiti jer grad ovo neće podnijeti, ionako je totalni kaos

Avatar bizarnjak
bizarnjak
09:21 24.11.2025.

Zašto vi rigidni ljevičari niste u stanju napisati ni jedan jedini komentar bez osobnog vrijeđanja? Je li to radite zbog toga što vi to smijete ili za drugačije komentare niste intelektualno sposobni?

Kupnja