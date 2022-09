AFERA INA

Odvjetnica: Uskok će ispitati 16 svjedoka koji se odnose na Damira Škugora

''On i dalje vjeruje da će se utvrditi kako je doista postupao u skladu sa svim pravilima Ine i u kojem je dijelu iznosio obranu. Postoji dokumentacija o Ini koja će potvrditi ono što je on govorio i dokazati da nije to baš tako kako su prenijeli mediji'', navela je Sandra Hančić