Iako je dala ostavku čim je uhićena, Marija Ratkić, bivša čelna osoba Plinare istočne Slavonije (PIS), tek je u ponedjeljak izašla iz Remetinca. Prvo je čekala da se njezina ostavka formalizira i da je prihvatiti skupština PIS-a, a kada je to prošli tjedan učinjeno, prijedlog da joj se ukine istražni zatvor koji joj je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, njezina obrana je predala sudu i sudac istrage ga je usvojio. U međuvremenu, USKOK je osumnjičenicima za izvlačenje oko milijarde kuna iz Ine zablokirao ukupno oko 850 milijuna kuna vrijednu imovinu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Marija Ratkić izašla iz Remetinca

A to znači da osumnjičenici tako skoro neće moći raspolagati s tim novcem. S druge strane, iako je premijer Andrej Plenković rekao da je od tog novca već 450 milijuna kuna uplaćeno u proračun, to baš i nije točno. Naime, zaplijenjeni novac je položen na posebni račun Ministarstva za upravljanje državnom imovinom i tamo će ostati do pravomoćnog okončanja postupka. To znači, da nitko, pa ni država s tim novcem ne može raspolagati, pa ni čak zarađivati od primjerice kamata jer se novac oduzet osumnjičenicima raznih kaznenih djela ne oročuje. Čak i da bude donesena pravomoćna osuđujuća presuda, te stotine milijuna kuna neće ići u proračun već Ini jer je Ina, kako se sumnja, oštećena za milijardu kuna, a blokada imovine osumnjičenika provedena je kako bi se osigurala nadoknada te štete. To je uobičajena procedura u svim kaznenim postupcima, a ta blokirana imovina prije pravomoćnog okončanja sudskog postupka, može biti odblokirana, samo ako optužnica, kada i ako bude podignuta, ne postane, pravomoćna u roku od dvije godine.

