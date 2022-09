Afera s Inom ujedinila kompletnu oporbu: Kome se i za koliko prodaju plin i nafta?

Najveća pljačka do sada, izvlačenje oko milijardu kuna iz Ine na preprodaji plina u izvedbi petorke povezane s HDZ-om, dovela je do svojevrsnog čuda – uspjela je ujediniti kompletnu opoziciju. Pa će se tako u utorak u Saboru sastati svih jedanaest saborskih klubova koji će održati zajedničku sjednicu, otvorenu za javnost, na kojoj će govoriti upravo o pljački u Ini.



Sjednica je svojevrsna zamjena za izvanrednu sjednicu Sabora koju je opozicija prvo zatražila nakon što je afera buknula, ali što su vladajući, očito ne želeći da se stvara dojam ikakve izvanredne situacije, odbili. Na sjednici opozicijskih klubova, doznajemo, trebali bi biti doneseni i određeni zaključci koje su preko vikenda koordinirali u najjačoj opozicijskoj stranci SDP-u, a koji će biti upućeni Vladi, a radna verzija, koja bi se do utorka mogla još usuglašavati, gotova je.