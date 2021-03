Oduzeto 215 vrša, 29 mreža i 62 stajaće kogole za ulov jegulje

Ribarska inspekcija dosad je u akciji kontrole pasivnih ribolovnih alata, koja je počela 8. ožujka, oduzela 215 vrša, 29 mreža i 62 stajaća kogola, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Akcija se provodi u suradnji s ovlaštenim osobama i roniocima Obalne straže u akvatoriju Pelješca, Hvara i Ploča. Svi neoznačeni i nepropisni ribolovni alati se oduzimaju, privremeno zadržavaju na brodu “Faust Vrančić” te će se po završetku akcije uništiti.

Ribarski inspektor Jenko Franceschi kaže kako će legalne alate, ako se netko javi, vratiti vlasnicima. No malo je takvih. Trenutačno su na području toka Neretve, koji do Metkovića također spada u ribolovno more RH. Sva riba koju zateknu u vršama, kogolama..., poglavito jegulja koja je u planu upravljanja kao posebno ugrožena vrsta, vraća se u more.

Više od 100 alata koje su oduzeli konstruirano je baš za tu vrstu, objašnjava. Ovisno o prekršaju, primjerice za lov neoznačenim alatima, minimalna kazna je 2000 kn, a ako se plati na licu mjesta – 1000.

Tajna pet njemačkih bunkera usred Zagreba, zavirite u jedan od njih