Večeras je u prepunoj dvorani Kina Korzo u Gospiću održan interaktivni skup Mladeži HDZ-a Ličko –senjske županije i visokih stranačkih i lokalnih dužnosnika, članica i članova stranke i velikog broja simpatizera. Ovacijama i ugodnom atmosferom s istog su poslane jasne i odlučne poruke za nadolazeće izbore za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije.

Nazočnima se prvi obratio predsjednik Mladeži LSŽ Ivan Milinović. Uz riječi dobrodošlice poručio je mladima da su stranački seniori najbolji učitelji. Mladi se moraju zalagati za demokraciju, ravnopravnost i suradnju s naglaskom da je to najbolji put do uspjeha i postizanja rezultata. Izrazio je podršku Premijeru Plenkoviću i predsjedniku ŽO Marijanu Kustiću. Mladi su smioni, odlučni i uporni ljudi i to je najveća snaga HDZ-a.

Motivacijski je upriličen film iz 1997.godine kad se predsjednik Tuđman obratio mladima u Koncertnoj dvorani Lisinski.Nošen tim duhom nazočnima se obratio Mario Kapulica, predsjednikutemeljitelja HDZ-a „dr.Franjo Tuđman“. Citatom: „Zapjevajte uz ognjišta bratska, neka živi slobodna Hrvatska....još je živa vila Velebita.“, dvoranu su preplavile emocije i gromoglasan pljesak..

>>HDZ skup

Po tom je uslijedila Panel tribina –Budućnost mladih i njihova odgovornost.Sudionici iste uvodno su istaknuli:Marijan Kustićje naglasio kako je 10. ožujka prekretnica u LSŽ, kako je bitno otvoriti Liku, pružiti priliku mladima, jačati demografsku sliku, zalagati se za ravnomjerno ulaganje, iskoristiti veliki gospodarski potencijal, a sve u korelaciji s Vladom RH i Premijerom Plenkovićem. Ministar Marko Pavić govorio je uvodno o prioritetima Vlade Andreja Plenkovića, investicijama u zapošljavanje, programima spomenutoga kao i povlačenju sredstava iz EU fondova i ravnomjernoj podjeli na sve gradove i općine.

Naglasio je važnost korištenja europskog socijalnog fonda i aktiviranja ljudi s terena u cilju razvojnih pomaka.Ivan Vidiš, nacionalni predsjednik Mladeži istaknuo je važnost baštinjenja materinjeg jezika i nacionalne kulture. Mladi su potencijal, a njima treba osigurati kvalitetu života, ostanak u domovini i primjerenu egzistenciju. Ministar Tomislav Ćorić u svom uvodnom obraćanju naveo je niz aktivnosti svoga ministarstva koje ima široki tematski dijapazon. Istaknuo je vrijednost ugovorenih projekata i njihovu važnost. Posebno je istaknuo NC Plitvička jezera kao najveći lički biser i poslao jasnu poruku o tome kako je važno generirati ekonomsku stabilnost.

Nakon vrlo zanimljive rasprave sa sudionicima Panel tribine poslana je poruka svim žiteljima Županije neka 10.ožujkaizađu na izbore i daju svoje povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i koalicijskim partnerima. Snaga s obje strane Velebita –jamac je za razvoj i put u bolju budućnost Ličko-senjske županije!